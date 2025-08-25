Рейтинг@Mail.ru
Трамп хочет в будущем встретиться с Ким Чен Ыном
19:16 25.08.2025 (обновлено: 19:40 25.08.2025)
Трамп хочет в будущем встретиться с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что ожидает встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в будущем.
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что ожидает встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в будущем."Мы когда-нибудь встретимся (с Ким Чен Ыном - ред.). На самом деле, я с нетерпением этого жду", - сказал Трамп журналистам.
© AP Photo / Susan Walsh, poolЛидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что ожидает встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в будущем.
"Мы когда-нибудь встретимся (с Ким Чен Ыном - ред.). На самом деле, я с нетерпением этого жду", - сказал Трамп журналистам.
Флаги России и КНДР на железнодорожном вокзале Владивостока, куда прибудет поезд председателя КНДР Ким Чен Ына - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
В КНДР опровергли сообщения о передаче США позиции страны через Россию
