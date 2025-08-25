https://ria.ru/20250825/tramp-2037536123.html

Трамп хочет в будущем встретиться с Ким Чен Ыном

Трамп хочет в будущем встретиться с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 25.08.2025

Трамп хочет в будущем встретиться с Ким Чен Ыном

25.08.2025

ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что ожидает встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в будущем."Мы когда-нибудь встретимся (с Ким Чен Ыном - ред.). На самом деле, я с нетерпением этого жду", - сказал Трамп журналистам.

