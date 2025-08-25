Рейтинг@Mail.ru
США и Россия обсуждают вопрос сокращения ядерных арсеналов, заявил Трамп
19:05 25.08.2025 (обновлено: 19:20 25.08.2025)
США и Россия обсуждают вопрос сокращения ядерных арсеналов, заявил Трамп
США и Россия обсуждают вопрос сокращения ядерных арсеналов, заявил Трамп - РИА Новости, 25.08.2025
США и Россия обсуждают вопрос сокращения ядерных арсеналов, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Вашингтон и Москва обсуждают сокращение ядерных арсеналов, и выразил желание подключить к этому процессу... РИА Новости, 25.08.2025
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Вашингтон и Москва обсуждают сокращение ядерных арсеналов, и выразил желание подключить к этому процессу Пекин."Мы также говорим о ракетах, ядерном оружии, о многом другом. Мы говорим об ограничении ядерного оружия. Мы вовлечем в это Китай. У нас больше всего (ядерного оружия - ред.). Россия занимает второе место, а Китай - третье, но Китай сильно отстаёт, но они догонят нас через пять лет. Мы хотели бы денуклеаризироваться", - заявил он журналистам, говоря о прошедшем на Аляске саммите с президентом РФ Владимиром Путиным.
США и Россия обсуждают вопрос сокращения ядерных арсеналов, заявил Трамп

Трамп: США и Россия обсуждают вопрос сокращения ядерных арсеналов

ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Вашингтон и Москва обсуждают сокращение ядерных арсеналов, и выразил желание подключить к этому процессу Пекин.
"Мы также говорим о ракетах, ядерном оружии, о многом другом. Мы говорим об ограничении ядерного оружия. Мы вовлечем в это Китай. У нас больше всего (ядерного оружия - ред.). Россия занимает второе место, а Китай - третье, но Китай сильно отстаёт, но они догонят нас через пять лет. Мы хотели бы денуклеаризироваться", - заявил он журналистам, говоря о прошедшем на Аляске саммите с президентом РФ Владимиром Путиным.
Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию вокруг ядерной программы
Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию вокруг ядерной программы
