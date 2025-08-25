https://ria.ru/20250825/tramp-2037534386.html
США и Россия обсуждают вопрос сокращения ядерных арсеналов, заявил Трамп
сша
россия
китай
дональд трамп
владимир путин
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Вашингтон и Москва обсуждают сокращение ядерных арсеналов, и выразил желание подключить к этому процессу Пекин."Мы также говорим о ракетах, ядерном оружии, о многом другом. Мы говорим об ограничении ядерного оружия. Мы вовлечем в это Китай. У нас больше всего (ядерного оружия - ред.). Россия занимает второе место, а Китай - третье, но Китай сильно отстаёт, но они догонят нас через пять лет. Мы хотели бы денуклеаризироваться", - заявил он журналистам, говоря о прошедшем на Аляске саммите с президентом РФ Владимиром Путиным.
