Трамп хочет подключить Китай к обсуждению сокращения ядерных арсеналов
Трамп хочет подключить Китай к обсуждению сокращения ядерных арсеналов
2025-08-25T19:04:00+03:00
ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости. Дональд Трамп заявил выразил желание включить Китай в обсуждение сокращения ядерных арсеналов России и США."Мы также говорим о ракетах, ядерном оружии, о многом другом. Мы говорим об ограничении ядерного оружия. Мы вовлечем в это Китай. У нас больше всего (ядерного оружия — Прим. ред.). Россия занимает второе место, а Китай - третье, — сказал он журналистам.
Трамп хочет подключить Китай к обсуждению сокращения ядерных арсеналов
