Рейтинг@Mail.ru
Трамп хочет подключить Китай к обсуждению сокращения ядерных арсеналов - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:04 25.08.2025 (обновлено: 19:39 25.08.2025)
https://ria.ru/20250825/tramp-2037534085.html
Трамп хочет подключить Китай к обсуждению сокращения ядерных арсеналов
Трамп хочет подключить Китай к обсуждению сокращения ядерных арсеналов - РИА Новости, 25.08.2025
Трамп хочет подключить Китай к обсуждению сокращения ядерных арсеналов
Дональд Трамп заявил выразил желание включить Китай в обсуждение сокращения ядерных арсеналов России и США. РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T19:04:00+03:00
2025-08-25T19:39:00+03:00
в мире
китай
сша
россия
дональд трамп
ядерное оружие
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036976450_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_79b14fb065e7c3225d24f47fb81c76b3.jpg
ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости. Дональд Трамп заявил выразил желание включить Китай в обсуждение сокращения ядерных арсеналов России и США."Мы также говорим о ракетах, ядерном оружии, о многом другом. Мы говорим об ограничении ядерного оружия. Мы вовлечем в это Китай. У нас больше всего (ядерного оружия — Прим. ред.). Россия занимает второе место, а Китай - третье, — сказал он журналистам.
https://ria.ru/20250817/garantii-2035933421.html
китай
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036976450_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_4ce819e5669c8a249cc76e17236388ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, россия, дональд трамп, ядерное оружие
В мире, Китай, США, Россия, Дональд Трамп, Ядерное оружие
Трамп хочет подключить Китай к обсуждению сокращения ядерных арсеналов

Трамп захотел подключить КНР к обсуждению сокращения ядерных арсеналов РФ и США

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости. Дональд Трамп заявил выразил желание включить Китай в обсуждение сокращения ядерных арсеналов России и США.
"Мы также говорим о ракетах, ядерном оружии, о многом другом. Мы говорим об ограничении ядерного оружия. Мы вовлечем в это Китай. У нас больше всего (ядерного оружия — Прим. ред.). Россия занимает второе место, а Китай - третье, — сказал он журналистам.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Уиткофф и Рубио раскрыли содержание переговоров на Аляске
17 августа, 18:13
 
В миреКитайСШАРоссияДональд ТрампЯдерное оружие
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала