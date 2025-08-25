https://ria.ru/20250825/tramp-2037534085.html

Трамп хочет подключить Китай к обсуждению сокращения ядерных арсеналов

Трамп хочет подключить Китай к обсуждению сокращения ядерных арсеналов - РИА Новости, 25.08.2025

Трамп хочет подключить Китай к обсуждению сокращения ядерных арсеналов

Дональд Трамп заявил выразил желание включить Китай в обсуждение сокращения ядерных арсеналов России и США. РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T19:04:00+03:00

2025-08-25T19:04:00+03:00

2025-08-25T19:39:00+03:00

в мире

китай

сша

россия

дональд трамп

ядерное оружие

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036976450_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_79b14fb065e7c3225d24f47fb81c76b3.jpg

ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости. Дональд Трамп заявил выразил желание включить Китай в обсуждение сокращения ядерных арсеналов России и США."Мы также говорим о ракетах, ядерном оружии, о многом другом. Мы говорим об ограничении ядерного оружия. Мы вовлечем в это Китай. У нас больше всего (ядерного оружия — Прим. ред.). Россия занимает второе место, а Китай - третье, — сказал он журналистам.

https://ria.ru/20250817/garantii-2035933421.html

китай

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, сша, россия, дональд трамп, ядерное оружие