Рейтинг@Mail.ru
США больше не тратят деньги на Украину, заявил Трамп - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:59 25.08.2025 (обновлено: 19:20 25.08.2025)
https://ria.ru/20250825/tramp-2037533211.html
США больше не тратят деньги на Украину, заявил Трамп
США больше не тратят деньги на Украину, заявил Трамп - РИА Новости, 25.08.2025
США больше не тратят деньги на Украину, заявил Трамп
Соединенные Штаты больше не тратят деньги на украинский конфликт, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T18:59:00+03:00
2025-08-25T19:20:00+03:00
в мире
сша
украина
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037069197_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_65909b5d350cffaed735fa94ee75e0f1.jpg
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты больше не тратят деньги на украинский конфликт, заявил президент США Дональд Трамп."Мы не платим Украине никаких денег ... Теперь мы не теряем никаких денег. Теперь мы продаем оружие НАТО, потому что НАТО согласилась благодаря мне увеличить расходы (на оборону - ред.) до 5%", - сказал Трамп журналистам.
https://ria.ru/20250825/tramp-2037344337.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037069197_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a45e5e75379c6bcecc512ed878ff6dd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, дональд трамп, нато
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, НАТО
США больше не тратят деньги на Украину, заявил Трамп

Трамп заявил, что США больше не тратят деньги на Украину

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты больше не тратят деньги на украинский конфликт, заявил президент США Дональд Трамп.
"Мы не платим Украине никаких денег ... Теперь мы не теряем никаких денег. Теперь мы продаем оружие НАТО, потому что НАТО согласилась благодаря мне увеличить расходы (на оборону - ред.) до 5%", - сказал Трамп журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Европа нашла слабое место Трампа. Зеленский по нему ударил
Вчера, 08:00
 
В миреСШАУкраинаДональд ТрампНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала