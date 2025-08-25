https://ria.ru/20250825/tramp-2037533211.html
США больше не тратят деньги на Украину, заявил Трамп
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты больше не тратят деньги на украинский конфликт, заявил президент США Дональд Трамп."Мы не платим Украине никаких денег ... Теперь мы не теряем никаких денег. Теперь мы продаем оружие НАТО, потому что НАТО согласилась благодаря мне увеличить расходы (на оборону - ред.) до 5%", - сказал Трамп журналистам.
