Трамп отверг критику решения купить долю в Intel - РИА Новости, 25.08.2025
18:52 25.08.2025
Трамп отверг критику решения купить долю в Intel
Президент США Дональд Трамп в понедельник отверг критику решения о приобретении его администрацией доли в компании Intel, назвав людей, которые недовольны этим...
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник отверг критику решения о приобретении его администрацией доли в компании Intel, назвав людей, которые недовольны этим шагом, "глупыми". "Я не заплатил за Intel ни копейки, она (доля - ред.) стоит примерно 11 миллиардов долларов. Всё пойдет США. Почему "глупые" люди этим недовольны? Я готов заключать такие сделки для нашей страны круглые сутки. Я также буду помогать компаниям, которые заключают такие выгодные сделки с Соединёнными Штатами", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Ранее стало известно, что администрация Трампа ведет переговоры о приобретении примерно 10% доли в Intel, по итогам которых государство может стать крупнейшим акционером компании, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома и источники, знакомые с информацией. Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил ранее в понедельник, что правительство США может начать приобретать доли и в других американских компаниях.
сша
сша, в мире, дональд трамп, intel corporation, технологии
Трамп отверг критику решения купить долю в Intel

ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник отверг критику решения о приобретении его администрацией доли в компании Intel, назвав людей, которые недовольны этим шагом, "глупыми".
"Я не заплатил за Intel ни копейки, она (доля - ред.) стоит примерно 11 миллиардов долларов. Всё пойдет США. Почему "глупые" люди этим недовольны? Я готов заключать такие сделки для нашей страны круглые сутки. Я также буду помогать компаниям, которые заключают такие выгодные сделки с Соединёнными Штатами", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
