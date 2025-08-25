https://ria.ru/20250825/tramp-2037531425.html

Трамп отверг критику решения купить долю в Intel

Трамп отверг критику решения купить долю в Intel - РИА Новости, 25.08.2025

Трамп отверг критику решения купить долю в Intel

Президент США Дональд Трамп в понедельник отверг критику решения о приобретении его администрацией доли в компании Intel, назвав людей, которые недовольны этим... РИА Новости, 25.08.2025

ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник отверг критику решения о приобретении его администрацией доли в компании Intel, назвав людей, которые недовольны этим шагом, "глупыми". "Я не заплатил за Intel ни копейки, она (доля - ред.) стоит примерно 11 миллиардов долларов. Всё пойдет США. Почему "глупые" люди этим недовольны? Я готов заключать такие сделки для нашей страны круглые сутки. Я также буду помогать компаниям, которые заключают такие выгодные сделки с Соединёнными Штатами", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Ранее стало известно, что администрация Трампа ведет переговоры о приобретении примерно 10% доли в Intel, по итогам которых государство может стать крупнейшим акционером компании, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома и источники, знакомые с информацией. Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил ранее в понедельник, что правительство США может начать приобретать доли и в других американских компаниях.

