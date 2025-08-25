Трамп отверг критику решения купить долю в Intel
Трамп назвал критиков решения о покупке его администрацией доли в Intel глупыми
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник отверг критику решения о приобретении его администрацией доли в компании Intel, назвав людей, которые недовольны этим шагом, "глупыми".
"Я не заплатил за Intel ни копейки, она (доля - ред.) стоит примерно 11 миллиардов долларов. Всё пойдет США. Почему "глупые" люди этим недовольны? Я готов заключать такие сделки для нашей страны круглые сутки. Я также буду помогать компаниям, которые заключают такие выгодные сделки с Соединёнными Штатами", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Ранее стало известно, что администрация Трампа ведет переговоры о приобретении примерно 10% доли в Intel, по итогам которых государство может стать крупнейшим акционером компании, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома и источники, знакомые с информацией.
Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил ранее в понедельник, что правительство США может начать приобретать доли и в других американских компаниях.
