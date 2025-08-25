https://ria.ru/20250825/tramp-2037528320.html

Трамп предполагал, что украинский конфликт будет легко решить

ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему раньше казалось, что из всех современных проблем украинский конфликт будет легче всего решить."И одной из проблем, которая, как я думал, будет самой лёгкой, честно говоря, оказались Россия и Украина. Но это, как выяснилось, связано с серьёзными конфликтами личностей. Это один из таких моментов", - сказал Трамп журналистам.

