https://ria.ru/20250825/tramp-2037528320.html
Трамп предполагал, что украинский конфликт будет легко решить
Трамп предполагал, что украинский конфликт будет легко решить - РИА Новости, 25.08.2025
Трамп предполагал, что украинский конфликт будет легко решить
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему раньше казалось, что из всех современных проблем украинский конфликт будет легче всего решить. РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T18:40:00+03:00
2025-08-25T18:40:00+03:00
2025-08-25T18:57:00+03:00
дональд трамп
специальная военная операция на украине
сша
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему раньше казалось, что из всех современных проблем украинский конфликт будет легче всего решить."И одной из проблем, которая, как я думал, будет самой лёгкой, честно говоря, оказались Россия и Украина. Но это, как выяснилось, связано с серьёзными конфликтами личностей. Это один из таких моментов", - сказал Трамп журналистам.
https://ria.ru/20250823/tramp-2037184665.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_43845dc336bcce55e1071c876df288ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, россия, украина
Дональд Трамп, Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Украина
Трамп предполагал, что украинский конфликт будет легко решить
Трамп думал, что из всех проблем конфликт на Украине будет легче всего решить