Трамп предполагал, что украинский конфликт будет легко решить - РИА Новости, 25.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:40 25.08.2025 (обновлено: 18:57 25.08.2025)
Трамп предполагал, что украинский конфликт будет легко решить
Трамп предполагал, что украинский конфликт будет легко решить - РИА Новости, 25.08.2025
Трамп предполагал, что украинский конфликт будет легко решить
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему раньше казалось, что из всех современных проблем украинский конфликт будет легче всего решить. РИА Новости, 25.08.2025
дональд трамп
специальная военная операция на украине
сша
россия
украина
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему раньше казалось, что из всех современных проблем украинский конфликт будет легче всего решить."И одной из проблем, которая, как я думал, будет самой лёгкой, честно говоря, оказались Россия и Украина. Но это, как выяснилось, связано с серьёзными конфликтами личностей. Это один из таких моментов", - сказал Трамп журналистам.
сша
россия
украина
Трамп предполагал, что украинский конфликт будет легко решить

Трамп думал, что из всех проблем конфликт на Украине будет легче всего решить

ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему раньше казалось, что из всех современных проблем украинский конфликт будет легче всего решить.
"И одной из проблем, которая, как я думал, будет самой лёгкой, честно говоря, оказались Россия и Украина. Но это, как выяснилось, связано с серьёзными конфликтами личностей. Это один из таких моментов", - сказал Трамп журналистам.
"Будут в восторге": на Западе раскрыли, что задумал Трамп насчет Украины
23 августа, 16:35
23 августа, 16:35
 
Специальная военная операция на Украине, Дональд Трамп, США, Россия, Украина
 
 
