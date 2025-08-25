https://ria.ru/20250825/tramp-2037528229.html
Трамп рассказал, когда будет остановлен конфликт на Украине
Трамп рассказал, когда будет остановлен конфликт на Украине - РИА Новости, 25.08.2025
Трамп рассказал, когда будет остановлен конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине рано или поздно будет остановлен. Он добавил, что раньше ему казалось, из всех современных проблем... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T18:40:00+03:00
2025-08-25T18:40:00+03:00
2025-08-25T19:00:00+03:00
в мире
дональд трамп
украина
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037528003_0:180:3000:1868_1920x0_80_0_0_bb4f0dbe5121adf8ebca2487cd4d76a1.jpg
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине рано или поздно будет остановлен. Он добавил, что раньше ему казалось, из всех современных проблем украинский конфликт будет легче всего решить."Но мы в конце концов это остановим. Мы остановим и это тоже", - сказал Трамп журналистам.
https://ria.ru/20250825/tramp-2037533211.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037528003_154:0:2821:2000_1920x0_80_0_0_7ab26abe86a8844f5be795cd5d29eb4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, украина, сша
В мире, Дональд Трамп, Украина, США
Трамп рассказал, когда будет остановлен конфликт на Украине
Трамп: конфликт на Украине рано или поздно будет остановлен