Трамп рассказал, когда будет остановлен конфликт на Украине
18:40 25.08.2025 (обновлено: 19:00 25.08.2025)
Трамп рассказал, когда будет остановлен конфликт на Украине
в мире
дональд трамп
украина
сша
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине рано или поздно будет остановлен. Он добавил, что раньше ему казалось, из всех современных проблем украинский конфликт будет легче всего решить."Но мы в конце концов это остановим. Мы остановим и это тоже", - сказал Трамп журналистам.
украина
сша
в мире, дональд трамп, украина, сша
В мире, Дональд Трамп, Украина, США
Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине рано или поздно будет остановлен. Он добавил, что раньше ему казалось, из всех современных проблем украинский конфликт будет легче всего решить.
"Но мы в конце концов это остановим. Мы остановим и это тоже", - сказал Трамп журналистам.
