Трамп призвал лишить лицензии американские телеканалы

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что телеканалы ABC и NBC следует лишить лицензий, если они не будут платить миллионы долларов за права на вещание. "Почему фейковые ABC и NBC, два абсолютно наихудших и предвзятых телеканала во всем мире, не платят миллионы долларов в год в виде лицензионных платежей. Их следует лишить лицензий за их несправедливое освещение республиканцев и/или консерваторов, но как минимум им следует платить много", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
