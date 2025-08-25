Европа нашла слабое место Трампа. Зеленский по нему ударил

https://ria.ru/20250825/tramp-2037344337.html

То, что Европа сделает все от нее зависящее, чтобы сорвать миротворческие и переговорные усилия Дональда Трампа, стало ясно практически сразу после встречи американского президента с Зеленским и целой когортой лидеров Старого Света в прошлый понедельник в Вашингтоне. Однако действительно впечатляет, с какой скоростью европейцы перешли в геополитическую контратаку, причем выбрав неожиданное и по-своему остроумное направление удара.Менее чем за две недели ВСУ трижды нанесли удары по трубопроводу "Дружба", что раз за разом вызывает перебои в поставках российской нефти в Венгрию и Словакию, которые критически зависят от них. Очередной удар был нанесен в ночь на 22 августа.Надо отдать должное изощренному иезуитству авторов данного плана, поскольку он бьет одновременно сразу по нескольким целям. Авторы эти, очевидно, находятся куда западнее Киева, который просто делает порученную ему грязную работу.Как известно, Будапешт и Братислава являются ренегатами в стройных европейско-либерально-глобалистских рядах, упорно отстаивая национальные интересы вопреки давлению Брюсселя, Берлина, Парижа и прочих столиц. Это, в свою очередь, делает их естественными союзниками Трампа и всего MAGA-движения. Президент США испытывает особое расположение к Виктору Орбану.Возмущенный ударами по трубопроводу венгерский премьер получил от Трампа личную и весьма эмоциональную поддержку. Американский лидер собственноручно написал короткий, но выразительный комментарий: "Виктор, я не рад слышать это, я очень разозлен из-за этого. Скажи (это. — Прим. ред.) Словакии. Ты мой великий друг. Дональд".Это все случилось в пятницу, а вчера Владимир Зеленский совершенно хамским образом "пошутил" об ударах по трубопроводу: "Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой "Дружбы" зависит от Венгрии", — сказал он, отвечая на вопрос о шансах Киева на снятие венгерского вето на вступление Украины в ЕС.Такой вот абсолютно неприкрытый террористический шантаж.И хотя формально Зеленский обращался к венгерскому руководству, на самом деле его оскорбительный выпад был направлен за океан. Фактически главарь киевского режима заявил: да, Дональд, мы разносим трубопровод, жизненно важный для твоих союзников и твоей немногочисленной группы поддержки в Европе, — и что ты можешь сделать, кроме как выражать недовольство в социальных сетях?При этом для Венгрии и Словакии перебои в поставках по "Дружбе" реально болезненная проблема, грозящая скорыми и тяжелыми последствиями для национальных экономик. А в случае социально-экономических проблем в этих странах откроется окно возможностей для принуждения Брюсселем Будапешта и Братиславы к "правильному поведению".В совокупности получается нехитрая и абсолютно аморальная в силу террористической природы интрига:Если администрация США не сможет защитить Будапешт и Братиславу от киевского терроризма, это будет удар не только по Орбану и Фицо, но и по Дональду Трампу, по его репутации, причем в глазах всего мира.Если же Вашингтон бросит серьезные силы на решение венгерско-словацкой проблемы, европейский истеблишмент это тоже устроит, потому что его главная задача — не допустить ухода США из Старого Света. Любые меры, которые вынуждают американскую администрацию во главе с президентом сосредотачиваться на европейских делах в целом и восточноевропейских разборках в частности, работают на выполнение данной задачи.

