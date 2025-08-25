Рейтинг@Mail.ru
В Тольятти пять человек пострадали при падении деревьев
21:35 25.08.2025 (обновлено: 22:15 25.08.2025)
В Тольятти пять человек пострадали при падении деревьев
В Тольятти пять человек пострадали при падении деревьев - РИА Новости, 25.08.2025
В Тольятти пять человек пострадали при падении деревьев
Пять человек пострадали при падении деревьев из-за сильного ветра в Тольятти, сообщает прокуратура Самарской области. РИА Новости, 25.08.2025
САМАРА, 25 авг - РИА Новости. Пять человек пострадали при падении деревьев из-за сильного ветра в Тольятти, сообщает прокуратура Самарской области. "Сегодня в вечернее время в результате порывов ветра произошло падение 17 деревьев в городском округе Тольятти. По предварительной информации, пострадало пять человек, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале. Районные прокуратуры Тольятти проверяют соблюдение действующего законодательства организациями, ответственными за содержание и благоустройство улиц. По итогам проверок будут приняты меры прокурорского реагирования. В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что четыре человека пострадали в Комсомольском районе Тольятти, а 17-летний юноша - в Центральном районе города. Несовершеннолетний получил открытую черепно-мозговую травму, он находится в тяжелом состоянии. Региональное СУСК России сообщило в Telegram-канале, что возбудило уголовное дело после информации в соцсетях, где сообщалось о четырех пострадавших при падении дерева на улице Механизаторов. "По поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления СК России по Самарской области … возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении областного СУСК России.
САМАРА, 25 авг - РИА Новости. Пять человек пострадали при падении деревьев из-за сильного ветра в Тольятти, сообщает прокуратура Самарской области.
"Сегодня в вечернее время в результате порывов ветра произошло падение 17 деревьев в городском округе Тольятти. По предварительной информации, пострадало пять человек, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале.
Районные прокуратуры Тольятти проверяют соблюдение действующего законодательства организациями, ответственными за содержание и благоустройство улиц. По итогам проверок будут приняты меры прокурорского реагирования.
В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что четыре человека пострадали в Комсомольском районе Тольятти, а 17-летний юноша - в Центральном районе города. Несовершеннолетний получил открытую черепно-мозговую травму, он находится в тяжелом состоянии.
Региональное СУСК России сообщило в Telegram-канале, что возбудило уголовное дело после информации в соцсетях, где сообщалось о четырех пострадавших при падении дерева на улице Механизаторов. "По поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления СК России по Самарской области … возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении областного СУСК России.
