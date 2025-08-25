https://ria.ru/20250825/terakt-2037387072.html
Появились подробности предотвращения теракта в здании УФСБ в Крыму
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Задержанная за попытку теракта в здании УФСБ в Крыму сообщила, что отправила код для взрыва бомбы со второй попытки, но шлюз был заблокирован на входе в здание, следует из предоставленного ФСБ видео. Ранее в ФСБ заявили, что ставшая жертвой телефонных мошенников женщина пыталась подорвать сотрудников УФСБ в Крыму, теракт предотвращен. "Мне куратор сказал отправить на телефон код. Я отправила и зашла на КПП (контрольно-пропускной пункт. — Прим. ред). Там была плохая связь, и он не сработал, этот код, и я вышла. Второй раз мне куратор говорит: набирайте и отправляйте код повторно. Я отправила повторно, зашла на КПП, говорю, что должна посылку передать человеку. Шлюз заблокировался, вышел сотрудник, и меня арестовали", — рассказала задержанная.
Икона, с помощью которой россиянка планировала совершить теракт в здании УФСБ
Вот так выглядит икона с вмонтированной в нее взрывчаткой, с помощью которой обманутая СБУ 54-летняя россиянка планировала устроить взрыв в здании УФСБ в Крыму. Видео публикует ФСБ России.
Появились подробности предотвращения теракта в здании УФСБ в Крыму
ФСБ: агент СБУ сумела отправить код для бомбы в иконе, но шлюз был заблокирован