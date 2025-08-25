https://ria.ru/20250825/terakt-2037387072.html

Появились подробности предотвращения теракта в здании УФСБ в Крыму

Появились подробности предотвращения теракта в здании УФСБ в Крыму - РИА Новости, 25.08.2025

Появились подробности предотвращения теракта в здании УФСБ в Крыму

Задержанная за попытку теракта в здании УФСБ в Крыму сообщила, что отправила код для взрыва бомбы со второй попытки, но шлюз был заблокирован на входе в здание, РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T10:34:00+03:00

2025-08-25T10:34:00+03:00

2025-08-25T15:11:00+03:00

происшествия

республика крым

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037384864_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_df38f2f4154d2e89a58b090571d93453.jpg

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Задержанная за попытку теракта в здании УФСБ в Крыму сообщила, что отправила код для взрыва бомбы со второй попытки, но шлюз был заблокирован на входе в здание, следует из предоставленного ФСБ видео. Ранее в ФСБ заявили, что ставшая жертвой телефонных мошенников женщина пыталась подорвать сотрудников УФСБ в Крыму, теракт предотвращен. "Мне куратор сказал отправить на телефон код. Я отправила и зашла на КПП (контрольно-пропускной пункт. — Прим. ред). Там была плохая связь, и он не сработал, этот код, и я вышла. Второй раз мне куратор говорит: набирайте и отправляйте код повторно. Я отправила повторно, зашла на КПП, говорю, что должна посылку передать человеку. Шлюз заблокировался, вышел сотрудник, и меня арестовали", — рассказала задержанная.

https://ria.ru/20250812/terakty-2034839540.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Икона, с помощью которой россиянка планировала совершить теракт в здании УФСБ Вот так выглядит икона с вмонтированной в нее взрывчаткой, с помощью которой обманутая СБУ 54-летняя россиянка планировала устроить взрыв в здании УФСБ в Крыму. Видео публикует ФСБ России. 2025-08-25T10:34 true PT2M52S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)