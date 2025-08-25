Рейтинг@Mail.ru
Женщину, пытавшуюся подорвать икону в офисе УФСБ в Крыму, арестовали - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:19 25.08.2025 (обновлено: 13:16 25.08.2025)
https://ria.ru/20250825/terakt-2037383226.html
Женщину, пытавшуюся подорвать икону в офисе УФСБ в Крыму, арестовали
Женщину, пытавшуюся подорвать икону в офисе УФСБ в Крыму, арестовали - РИА Новости, 25.08.2025
Женщину, пытавшуюся подорвать икону в офисе УФСБ в Крыму, арестовали
Женщину, которая по указке кураторов из СБУ, принесла православную икону с вмонтированной взрывчаткой в офис УФСБ России в Крыму арестована судом на два месяца, РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T10:19:00+03:00
2025-08-25T13:16:00+03:00
происшествия
республика крым
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Женщину, которая по указке кураторов из СБУ, принесла православную икону с вмонтированной взрывчаткой в офис УФСБ России в Крыму арестована судом на два месяца, сообщила пресс-служба управления ФСБ по республике Крым и Севастополю.Ставшая жертвой телефонных мошенников женщина пыталась подорвать сотрудников УФСБ в Крыму, теракт предотвращен, сообщили ранее в ЦОС ФСБ. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 205 (покушение на террористический акт), частью 1 статьи 222.1 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России."Киевским районным судом города Симферополя фигурантке избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца" , - сообщили в ведомстве.В мае представитель СБУ позвонил фигурантке и, представившись следователем ФСБ России, сообщил о том, что гражданин Украины, включенный в список террористов, по доверенности, предоставленной ему самой женщиной, взял на её имя в кредит денежные средства и перевел их на нужды вооруженных сил Украины. Чтобы избежать уголовной ответственности, под залог квартиры женщина оформила несколько кредитов на сумму более трех миллионов рублей, которые перевела аферистам.Далее, выполняя указания украинского куратора, она прибыла в Крым, где забрала у курьера православную икону, в которую было вмонтировано самодельное взрывное устройство (СВУ). Она принесла ее на контрольно-пропускной пункт здания УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю, где была задержана сотрудниками ФСБ России.Подчеркивается, что в ходе осмотра в иконе обнаружено и обезврежено СВУ фугасного типа мощностью один килограмм в тротиловом эквиваленте, механизм срабатывал при поступлении на него кодового сигнала.
https://ria.ru/20250825/ikona-2037385200.html
https://ria.ru/20250812/terakty-2034839540.html
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика крым, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Происшествия, Республика Крым, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия
Женщину, пытавшуюся подорвать икону в офисе УФСБ в Крыму, арестовали

Женщину, принесшую икону с бомбой в офис УФСБ в Крыму, арестовали на два месяца

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Женщину, которая по указке кураторов из СБУ, принесла православную икону с вмонтированной взрывчаткой в офис УФСБ России в Крыму арестована судом на два месяца, сообщила пресс-служба управления ФСБ по республике Крым и Севастополю.
Ставшая жертвой телефонных мошенников женщина пыталась подорвать сотрудников УФСБ в Крыму, теракт предотвращен, сообщили ранее в ЦОС ФСБ. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 205 (покушение на террористический акт), частью 1 статьи 222.1 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России.
Икона, с помощью которой россиянка планировала совершить теракт в здании УФСБ - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
ФСБ показала бомбу в иконе, с помощью которой планировали устроить теракт
Вчера, 10:28
"Киевским районным судом города Симферополя фигурантке избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца" , - сообщили в ведомстве.
В мае представитель СБУ позвонил фигурантке и, представившись следователем ФСБ России, сообщил о том, что гражданин Украины, включенный в список террористов, по доверенности, предоставленной ему самой женщиной, взял на её имя в кредит денежные средства и перевел их на нужды вооруженных сил Украины. Чтобы избежать уголовной ответственности, под залог квартиры женщина оформила несколько кредитов на сумму более трех миллионов рублей, которые перевела аферистам.
Далее, выполняя указания украинского куратора, она прибыла в Крым, где забрала у курьера православную икону, в которую было вмонтировано самодельное взрывное устройство (СВУ). Она принесла ее на контрольно-пропускной пункт здания УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю, где была задержана сотрудниками ФСБ России.
Подчеркивается, что в ходе осмотра в иконе обнаружено и обезврежено СВУ фугасного типа мощностью один килограмм в тротиловом эквиваленте, механизм срабатывал при поступлении на него кодового сигнала.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2025 году
12 августа, 16:28
 
ПроисшествияРеспублика КрымСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала