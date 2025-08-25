Женщину, пытавшуюся подорвать икону в офисе УФСБ в Крыму, арестовали
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Женщину, которая по указке кураторов из СБУ, принесла православную икону с вмонтированной взрывчаткой в офис УФСБ России в Крыму арестована судом на два месяца, сообщила пресс-служба управления ФСБ по республике Крым и Севастополю.
Ставшая жертвой телефонных мошенников женщина пыталась подорвать сотрудников УФСБ в Крыму, теракт предотвращен, сообщили ранее в ЦОС ФСБ. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 205 (покушение на террористический акт), частью 1 статьи 222.1 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России.
"Киевским районным судом города Симферополя фигурантке избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца" , - сообщили в ведомстве.
В мае представитель СБУ позвонил фигурантке и, представившись следователем ФСБ России, сообщил о том, что гражданин Украины, включенный в список террористов, по доверенности, предоставленной ему самой женщиной, взял на её имя в кредит денежные средства и перевел их на нужды вооруженных сил Украины. Чтобы избежать уголовной ответственности, под залог квартиры женщина оформила несколько кредитов на сумму более трех миллионов рублей, которые перевела аферистам.
Далее, выполняя указания украинского куратора, она прибыла в Крым, где забрала у курьера православную икону, в которую было вмонтировано самодельное взрывное устройство (СВУ). Она принесла ее на контрольно-пропускной пункт здания УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю, где была задержана сотрудниками ФСБ России.
Подчеркивается, что в ходе осмотра в иконе обнаружено и обезврежено СВУ фугасного типа мощностью один килограмм в тротиловом эквиваленте, механизм срабатывал при поступлении на него кодового сигнала.
