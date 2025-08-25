В Крыму предотвратили теракт против сотрудников ФСБ
Жертва телефонных мошенников попыталась подорвать сотрудников УФСБ в Крыму
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. СБУ планировали подорвать сотрудников УФСБ в Крыму с помощью заминированной иконы, теракт предотвращен, сообщил Центр общественных связей российской спецслужбы.
"В результате проведенных мероприятий задержана 54-летняя гражданка России, жительница Волгоградской области, которая в целях возврата похищенных в результате телефонного мошенничества денежных средств обманным путем была вовлечена в террористическую деятельность украинскими спецслужбами с использованием мессенджера Telegram", — говорится в релизе.
Подробности дела:
- в мае фигурантке позвонил представитель СБУ под видом следователя ФСБ и заявил, что гражданин Украины, включенный в список террористов, взял по доверенности на ее имя кредит и перевел деньги ВСУ;
- чтобы избежать уголовной ответственности, она оформила под залог квартиры несколько займов на сумму более трех миллионов рублей и перевела их аферистам;
- затем, выполняя указания украинского куратора, она приехала в Крым, где забрала у курьера православную икону, в которую вмонтировали самодельное взрывное устройство;
- россиянка принесла ее на контрольно-пропускной пункт здания регионального управления ФСБ, где ее задержали сотрудники спецслужбы;
- в иконе нашли и обезвредили взрывное устройство фугасного типа мощностью килограмм в тротиловом эквиваленте, механизм срабатывал при поступлении на него кодового сигнала;
- по замыслу СБУ, подрыв привел бы не только к гибели сотрудников, но и самой исполнительницы теракта, которая по требованию куратора должна была лично направить код.
Задержанная уточнила, что отправила его со второй попытки, но шлюз был заблокирован на входе в здание.
Возбуждено дело по статьям "Покушение на теракт" и "Незаконное хранение взрывчатых устройств". Суд арестовал фигурантку на два месяца.