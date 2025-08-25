https://ria.ru/20250825/terakt-2037376141.html

В Крыму предотвратили теракт против сотрудников ФСБ

СБУ планировали подорвать сотрудников УФСБ в Крыму с помощью заминированной иконы, теракт предотвращен, сообщил Центр общественных связей российской спецслужбы. РИА Новости, 25.08.2025

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. СБУ планировали подорвать сотрудников УФСБ в Крыму с помощью заминированной иконы, теракт предотвращен, сообщил Центр общественных связей российской спецслужбы."В результате проведенных мероприятий задержана 54-летняя гражданка России, жительница Волгоградской области, которая в целях возврата похищенных в результате телефонного мошенничества денежных средств обманным путем была вовлечена в террористическую деятельность украинскими спецслужбами с использованием мессенджера Telegram", — говорится в релизе.Подробности дела:Задержанная уточнила, что отправила его со второй попытки, но шлюз был заблокирован на входе в здание.Возбуждено дело по статьям "Покушение на теракт" и "Незаконное хранение взрывчатых устройств". Суд арестовал фигурантку на два месяца.

Икона, с помощью которой россиянка планировала совершить теракт в здании УФСБ Вот так выглядит икона с вмонтированной в нее взрывчаткой, с помощью которой обманутая СБУ 54-летняя россиянка планировала устроить взрыв в здании УФСБ в Крыму. Видео публикует ФСБ России. 2025-08-25T09:46 true PT2M52S

