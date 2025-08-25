Технологию "Госключ" интегрировали в MAX

Рейтинг@Mail.ru
15:33 25.08.2025 (обновлено: 17:38 25.08.2025)
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Технологию электронной подписи "Госключ" интегрировали в мессенджер MAX, сообщила цифровая платформа."Это позволит клиентам банков, мобильных операторов и других организаций подписывать электронные документы, направленные в MAX. Например, согласия на обработку персональных данных, договоры на оказание услуг или дополнительные соглашения можно будет подписать прямо в телефоне", — говорится в релизе.Как выглядит процесс подписания:Первые компании подключатся к сервису уже в этом году. Все действия, связанные с подписанием документов, будет отображаться в личном кабинете на портале "Госуслуг".Мессенджер MAXВ марте VK запустил бета-версию приложения, в нем можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Оно доступно для скачивания в App Store, RuStore и Google Play.В мессенджере уже можно подписываться на каналы, закреплять их в списке чатов и объединять в папки, ставить реакции, доступна настройка уведомлений.В ближайшее время появится возможность подключаться к "Госуслугам". В приложении будет работать цифровой идентификатор для подтверждения личности без бумажных документов, также для пользователей заработают образовательные сервисы.​Еще одна из будущий функций — онлайн-запись на прием к врачу, для этого внедрили медицинскую облачную платформу SQNS.
технологии, google, мессенджер max, общество
Технологии, Google, Мессенджер Max, Общество
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Технологию электронной подписи "Госключ" интегрировали в мессенджер MAX, сообщила цифровая платформа.
"Это позволит клиентам банков, мобильных операторов и других организаций подписывать электронные документы, направленные в MAX. Например, согласия на обработку персональных данных, договоры на оказание услуг или дополнительные соглашения можно будет подписать прямо в телефоне", — говорится в релизе.
Как выглядит процесс подписания:
  • сначала компания отправляет клиенту договор в мессенджере, вместе с ним приходит ссылка для бесшовного запуска "Госключа";
  • далее пользователю нужно перейти по ней и подписать документ электронной подписью, предварительно следует оформить сертификат, если он делает это впервые;
  • затем необходимо подтвердить действия в "Госключе" и вернуться в MAX, где можно скачать или переслать подписанный документ.
Первые компании подключатся к сервису уже в этом году. Все действия, связанные с подписанием документов, будет отображаться в личном кабинете на портале "Госуслуг".
Мессенджер MAX

В марте VK запустил бета-версию приложения, в нем можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Оно доступно для скачивания в App Store, RuStore и Google Play.
В мессенджере уже можно подписываться на каналы, закреплять их в списке чатов и объединять в папки, ставить реакции, доступна настройка уведомлений.
В ближайшее время появится возможность подключаться к "Госуслугам". В приложении будет работать цифровой идентификатор для подтверждения личности без бумажных документов, также для пользователей заработают образовательные сервисы.​
Еще одна из будущий функций — онлайн-запись на прием к врачу, для этого внедрили медицинскую облачную платформу SQNS.
