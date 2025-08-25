https://ria.ru/20250825/tehnologija-2037471019.html
Технологию "Госключ" интегрировали в MAX
2025-08-25T15:33:00+03:00
2025-08-25T15:33:00+03:00
2025-08-25T17:38:00+03:00
технологии
google
мессенджер max
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036661473_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8bf3d2f26252e6b00ea89f1c08842d35.jpg
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Технологию электронной подписи "Госключ" интегрировали в мессенджер MAX, сообщила цифровая платформа.

"Это позволит клиентам банков, мобильных операторов и других организаций подписывать электронные документы, направленные в MAX. Например, согласия на обработку персональных данных, договоры на оказание услуг или дополнительные соглашения можно будет подписать прямо в телефоне", — говорится в релизе.

Как выглядит процесс подписания:

- сначала компания отправляет клиенту договор в мессенджере, вместе с ним приходит ссылка для бесшовного запуска "Госключа";
- далее пользователю нужно перейти по ней и подписать документ электронной подписью, предварительно следует оформить сертификат, если он делает это впервые;
- затем необходимо подтвердить действия в "Госключе" и вернуться в MAX, где можно скачать или переслать подписанный документ.

Первые компании подключатся к сервису уже в этом году. Все действия, связанные с подписанием документов, будет отображаться в личном кабинете на портале "Госуслуг".

Мессенджер MAX

В марте VK запустил бета-версию приложения, в нем можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Оно доступно для скачивания в App Store, RuStore и Google Play.

В мессенджере уже можно подписываться на каналы, закреплять их в списке чатов и объединять в папки, ставить реакции, доступна настройка уведомлений.

В ближайшее время появится возможность подключаться к "Госуслугам". В приложении будет работать цифровой идентификатор для подтверждения личности без бумажных документов, также для пользователей заработают образовательные сервисы.

Еще одна из будущий функций — онлайн-запись на прием к врачу, для этого внедрили медицинскую облачную платформу SQNS.
https://ria.ru/20250820/max-2036473247.html
https://ria.ru/20250815/max-2035524565.html
https://ria.ru/20250717/rossijskij-messendzher-max-2029802714.html
"Это позволит клиентам банков, мобильных операторов и других организаций подписывать электронные документы, направленные в MAX. Например, согласия на обработку персональных данных, договоры на оказание услуг или дополнительные соглашения можно будет подписать прямо в телефоне", — говорится в релизе.
Как выглядит процесс подписания:
- сначала компания отправляет клиенту договор в мессенджере, вместе с ним приходит ссылка для бесшовного запуска "Госключа";
- далее пользователю нужно перейти по ней и подписать документ электронной подписью, предварительно следует оформить сертификат, если он делает это впервые;
- затем необходимо подтвердить действия в "Госключе" и вернуться в MAX, где можно скачать или переслать подписанный документ.
Первые компании подключатся к сервису уже в этом году. Все действия, связанные с подписанием документов, будет отображаться в личном кабинете на портале "Госуслуг".
В марте VK запустил бета-версию приложения, в нем можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Оно доступно для скачивания в App Store, RuStore и Google Play.
В мессенджере уже можно подписываться на каналы, закреплять их в списке чатов и объединять в папки, ставить реакции, доступна настройка уведомлений.
В ближайшее время появится возможность подключаться к "Госуслугам". В приложении будет работать цифровой идентификатор для подтверждения личности без бумажных документов, также для пользователей заработают образовательные сервисы.
Еще одна из будущий функций — онлайн-запись на прием к врачу, для этого внедрили медицинскую облачную платформу SQNS.