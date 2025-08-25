https://ria.ru/20250825/tehnologija-2037471019.html

Технологию "Госключ" интегрировали в MAX

Технологию "Госключ" интегрировали в MAX

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Технологию электронной подписи "Госключ" интегрировали в мессенджер MAX, сообщила цифровая платформа.Подпишитесь на канал РИА Новости>>>"Это позволит клиентам банков, мобильных операторов и других организаций подписывать электронные документы, направленные в MAX. Например, согласия на обработку персональных данных, договоры на оказание услуг или дополнительные соглашения можно будет подписать прямо в телефоне", — говорится в релизе.Как выглядит процесс подписания:Первые компании подключатся к сервису уже в этом году. Все действия, связанные с подписанием документов, будет отображаться в личном кабинете на портале "Госуслуг".Мессенджер MAXВ марте VK запустил бета-версию приложения, в нем можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Оно доступно для скачивания в App Store, RuStore и Google Play.В мессенджере уже можно подписываться на каналы, закреплять их в списке чатов и объединять в папки, ставить реакции, доступна настройка уведомлений.В ближайшее время появится возможность подключаться к "Госуслугам". В приложении будет работать цифровой идентификатор для подтверждения личности без бумажных документов, также для пользователей заработают образовательные сервисы.​Еще одна из будущий функций — онлайн-запись на прием к врачу, для этого внедрили медицинскую облачную платформу SQNS.

