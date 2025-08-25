https://ria.ru/20250825/tanker-2037419405.html
Источник рассказал о состоянии пострадавших при взрыве танкера на Чукотке
ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – РИА Новости. Оба пострадавших члена экипажа судна "Онемен", на котором при следовании в Анадырь на Чукотке взорвались пары горючей жидкости, в тяжелом состоянии, они в реанимации, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Ранее порт Анадыря сообщил, что 25 августа на малом танкере "Онемен" АО "Анадырьморпорт" в 110 километрах от Анадыря "произошел хлопок паров горючей жидкости без последующего горения". Один член экипажа и капитан получили травмы и были оперативно авиацией доставлены в Чукотскую окружную больницу в Анадырь. Герметичность судна не нарушена, танкер буксируется в Анадырь. Разлива топлива не произошло."Капитан и матрос в реанимации, состояние тяжелое", - сказал источник.
