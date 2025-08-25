Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал о состоянии пострадавших при взрыве танкера на Чукотке
12:27 25.08.2025 (обновлено: 12:29 25.08.2025)
Источник рассказал о состоянии пострадавших при взрыве танкера на Чукотке
Источник рассказал о состоянии пострадавших при взрыве танкера на Чукотке - РИА Новости, 25.08.2025
Источник рассказал о состоянии пострадавших при взрыве танкера на Чукотке
Оба пострадавших члена экипажа судна "Онемен", на котором при следовании в Анадырь на Чукотке взорвались пары горючей жидкости, в тяжелом состоянии, они в... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T12:27:00+03:00
2025-08-25T12:29:00+03:00
происшествия
анадырь
чукотка
ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – РИА Новости. Оба пострадавших члена экипажа судна "Онемен", на котором при следовании в Анадырь на Чукотке взорвались пары горючей жидкости, в тяжелом состоянии, они в реанимации, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Ранее порт Анадыря сообщил, что 25 августа на малом танкере "Онемен" АО "Анадырьморпорт" в 110 километрах от Анадыря "произошел хлопок паров горючей жидкости без последующего горения". Один член экипажа и капитан получили травмы и были оперативно авиацией доставлены в Чукотскую окружную больницу в Анадырь. Герметичность судна не нарушена, танкер буксируется в Анадырь. Разлива топлива не произошло."Капитан и матрос в реанимации, состояние тяжелое", - сказал источник.
анадырь
чукотка
происшествия, анадырь, чукотка
Происшествия, Анадырь, Чукотка
Источник рассказал о состоянии пострадавших при взрыве танкера на Чукотке

Пострадавшие при взрыве на танкере около Анадыря находятся в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – РИА Новости. Оба пострадавших члена экипажа судна "Онемен", на котором при следовании в Анадырь на Чукотке взорвались пары горючей жидкости, в тяжелом состоянии, они в реанимации, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Ранее порт Анадыря сообщил, что 25 августа на малом танкере "Онемен" АО "Анадырьморпорт" в 110 километрах от Анадыря "произошел хлопок паров горючей жидкости без последующего горения". Один член экипажа и капитан получили травмы и были оперативно авиацией доставлены в Чукотскую окружную больницу в Анадырь. Герметичность судна не нарушена, танкер буксируется в Анадырь. Разлива топлива не произошло.
"Капитан и матрос в реанимации, состояние тяжелое", - сказал источник.
Суд - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
На Чукотке будут судить экс-командира самолета, врезавшегося в склон горы
20 августа, 11:20
 
ПроисшествияАнадырьЧукотка
 
 
