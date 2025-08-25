Рейтинг@Mail.ru
T-Pay: доля оплат с помощью альтернативных способов достигнет 50% - РИА Новости, 25.08.2025
13:23 25.08.2025
T-Pay: доля оплат с помощью альтернативных способов достигнет 50%
2025-08-25T13:23:00+03:00
2025-08-25T13:23:00+03:00
технологии
россия
т-банк (ао «тинькофф банк»)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971894237_123:299:2947:1888_1920x0_80_0_0_4824a63f03a263beb5276fb4b6d19011.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Число трансакций при помощи альтернативных банковским картам способов оплаты достигнет 50% от общего числа к 2028 году, сообщил директор по продукту T-Pay Никита Буклиш. С учетом аналитики портфеля компании, в настоящее время уже 32% всех трансакций проходят с помощью альтернативных способов оплаты. Директор по продукту T-Pay добавил, что количество клиентов, пользующихся сервисом T-Pay, на август 2025 года составляет 9 миллионов (рост год к году на 50%). За первые шесть месяцев 2025 года количество оплат в онлайн-сервисах выросло до более чем 9 миллионов оплат в месяц. "Главный тренд в развитии платежных сервисов на данный момент – это универсализация клиентского опыта. В России уже идут процессы универсализации, яркий пример – единый QR-код. Он выступает “дверью” к платежной форме, на которой можно выбрать наиболее удобный и выгодный способ оплаты: pay-сервис, СБП, в перспективе цифровой рубль и так далее", – подчеркивает Буклиш, его слова приводит компания. Директор по продукту подчеркнул, что универсализация движет рынок в направлении all-in-one ("все в одном") – к тому, что у клиента будет только один платежный инструмент, который будет ключом к остальным финансовым сервисам.
https://ria.ru/20250814/t-bank-2035212363.html
https://ria.ru/20250715/karty-2029195960.html
Технологии, Россия, Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
T-Pay: доля оплат с помощью альтернативных способов достигнет 50%

T-Pay: доля оплат с помощью альтернативных способов вырастет до 50% к 2028 году

© iStock.com / shironosovОплата с помощью смартфона
Оплата с помощью смартфона - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© iStock.com / shironosov
Оплата с помощью смартфона. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Число трансакций при помощи альтернативных банковским картам способов оплаты достигнет 50% от общего числа к 2028 году, сообщил директор по продукту T-Pay Никита Буклиш.
С учетом аналитики портфеля компании, в настоящее время уже 32% всех трансакций проходят с помощью альтернативных способов оплаты.
Онлайн-покупки - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Т-Банк вернул 6 млрд руб 1 млн клиентов чуть более чем за 6 месяцев
14 августа, 12:11
Директор по продукту T-Pay добавил, что количество клиентов, пользующихся сервисом T-Pay, на август 2025 года составляет 9 миллионов (рост год к году на 50%). За первые шесть месяцев 2025 года количество оплат в онлайн-сервисах выросло до более чем 9 миллионов оплат в месяц.
"Главный тренд в развитии платежных сервисов на данный момент – это универсализация клиентского опыта. В России уже идут процессы универсализации, яркий пример – единый QR-код. Он выступает “дверью” к платежной форме, на которой можно выбрать наиболее удобный и выгодный способ оплаты: pay-сервис, СБП, в перспективе цифровой рубль и так далее", – подчеркивает Буклиш, его слова приводит компания.
Директор по продукту подчеркнул, что универсализация движет рынок в направлении all-in-one ("все в одном") – к тому, что у клиента будет только один платежный инструмент, который будет ключом к остальным финансовым сервисам.
Банкомат Т-Банка - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Т-Банк выпустил ароматизированные карты
15 июля, 11:29
 
