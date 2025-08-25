T-Pay: доля оплат с помощью альтернативных способов достигнет 50%

https://ria.ru/20250825/t-pay-2037430480.html
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Число трансакций при помощи альтернативных банковским картам способов оплаты достигнет 50% от общего числа к 2028 году, сообщил директор по продукту T-Pay Никита Буклиш.
С учетом аналитики портфеля компании, в настоящее время уже 32% всех трансакций проходят с помощью альтернативных способов оплаты.
Директор по продукту T-Pay добавил, что количество клиентов, пользующихся сервисом T-Pay, на август 2025 года составляет 9 миллионов (рост год к году на 50%). За первые шесть месяцев 2025 года количество оплат в онлайн-сервисах выросло до более чем 9 миллионов оплат в месяц.
"Главный тренд в развитии платежных сервисов на данный момент – это универсализация клиентского опыта. В России уже идут процессы универсализации, яркий пример – единый QR-код. Он выступает “дверью” к платежной форме, на которой можно выбрать наиболее удобный и выгодный способ оплаты: pay-сервис, СБП, в перспективе цифровой рубль и так далее", – подчеркивает Буклиш, его слова приводит компания.
Директор по продукту подчеркнул, что универсализация движет рынок в направлении all-in-one ("все в одном") – к тому, что у клиента будет только один платежный инструмент, который будет ключом к остальным финансовым сервисам.