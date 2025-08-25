Рейтинг@Mail.ru
Племянник стилиста Сергея Зверева погиб в зоне СВО - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
22:38 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/svo-2037557953.html
Племянник стилиста Сергея Зверева погиб в зоне СВО
Племянник стилиста Сергея Зверева погиб в зоне СВО - РИА Новости, 25.08.2025
Племянник стилиста Сергея Зверева погиб в зоне СВО
Второй племянник стилиста и певца Сергея Зверева Игорь погиб в зоне специальной военной операции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь артиста Светлана Гаушева. РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T22:38:00+03:00
2025-08-25T22:38:00+03:00
шоубиз
сергей зверев (стилист)
россия
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/74855/12/748551292_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_adb328d4da56df8dd5c9c39f64c24c3f.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Второй племянник стилиста и певца Сергея Зверева Игорь погиб в зоне специальной военной операции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь артиста Светлана Гаушева. "Это правда, погиб его второй племянник", - сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос. По словам представителя Зверева, он очень переживает из-за случившейся трагедии. Зимой 2025 года стало известно, что племянник Зверева Андрей погиб в зоне СВО. Певец в беседе с РИА Новости отметил, что он ушел как герой, его семья будет с честью нести это звание и гордиться им. В феврале Зверев был включен в список украинского сайта "Миротворец". В качестве причины внесения его данных в базу была указана "пропаганда войны" и "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины" во время выражения им скорби после гибели в зоне СВО его первого племянника.
https://ria.ru/20250221/zverev-2000718384.html
https://ria.ru/20250811/ukraina-2034677244.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/74855/12/748551292_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_3df09f68cb632de569f2564edb2c0781.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей зверев (стилист), россия, спецоперация
Шоубиз, Сергей Зверев (стилист), Россия, Спецоперация
Племянник стилиста Сергея Зверева погиб в зоне СВО

Второй племянник стилиста и певца Зверева погиб в зоне спецоперации

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСергей Зверев
Сергей Зверев - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Сергей Зверев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Второй племянник стилиста и певца Сергея Зверева Игорь погиб в зоне специальной военной операции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь артиста Светлана Гаушева.
"Это правда, погиб его второй племянник", - сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Российский стилист Сергей Зверев - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Зверев отреагировал на попадание в базу "Миротворца"
21 февраля, 10:18
По словам представителя Зверева, он очень переживает из-за случившейся трагедии.
Зимой 2025 года стало известно, что племянник Зверева Андрей погиб в зоне СВО. Певец в беседе с РИА Новости отметил, что он ушел как герой, его семья будет с честью нести это звание и гордиться им.
В феврале Зверев был включен в список украинского сайта "Миротворец". В качестве причины внесения его данных в базу была указана "пропаганда войны" и "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины" во время выражения им скорби после гибели в зоне СВО его первого племянника.
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Украинский художник Давид Чичкан погиб в зоне СВО
11 августа, 20:52
 
ШоубизСергей Зверев (стилист)РоссияСпецоперация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала