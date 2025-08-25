https://ria.ru/20250825/svo-2037557953.html
Племянник стилиста Сергея Зверева погиб в зоне СВО
Племянник стилиста Сергея Зверева погиб в зоне СВО - РИА Новости, 25.08.2025
Племянник стилиста Сергея Зверева погиб в зоне СВО
Второй племянник стилиста и певца Сергея Зверева Игорь погиб в зоне специальной военной операции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь артиста Светлана Гаушева. РИА Новости, 25.08.2025
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Второй племянник стилиста и певца Сергея Зверева Игорь погиб в зоне специальной военной операции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь артиста Светлана Гаушева. "Это правда, погиб его второй племянник", - сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос. По словам представителя Зверева, он очень переживает из-за случившейся трагедии. Зимой 2025 года стало известно, что племянник Зверева Андрей погиб в зоне СВО. Певец в беседе с РИА Новости отметил, что он ушел как герой, его семья будет с честью нести это звание и гордиться им. В феврале Зверев был включен в список украинского сайта "Миротворец". В качестве причины внесения его данных в базу была указана "пропаганда войны" и "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины" во время выражения им скорби после гибели в зоне СВО его первого племянника.
россия
