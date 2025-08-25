https://ria.ru/20250825/sumy-2037362490.html

В Сумах прогремел взрыв

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Сумах прогремел взрыв, передает украинский Telegram-канал "Общественное Сумы"."В Сумах слышен взрыв", — говорится в публикации.О нескольких таких инцидентах сообщалось вскоре после полуночи. С 05:35 в Сумской области звучит воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

