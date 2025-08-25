Суд оштрафовал интернет-клуб любителей манги за пропаганду ЛГБТ*

Рейтинг@Mail.ru
17:52 25.08.2025
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Таганский суд Москвы на 14 миллионов рублей оштрафовал интернет-клуб любителей манги Mangalib за пропаганду ЛГБТ*, сообщили РИА Новости в суде. "Суд рассмотрел семь протоколов по части 4 статьи 6.21 КоАП РФ и назначил по каждому наказание в виде штрафа в размере 2 миллионов рублей", - сказали в суде. Часть 4 статьи 6.21 КоАП РФ вводит наказание за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола либо отказа от деторождения среди несовершеннолетних, совершенные с применением средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей. Следующие протоколы на Mangalib суд рассмотрит 28 августа и 30 сентября. Как указано на сайте Mangalib (ООО "Мангалиб"), их сервис является клубом любителей манги, где пользователи публикуют свои переводы японских комиксов и читают их.*Движение признано экстремистским и запрещено в России.
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Таганский суд Москвы на 14 миллионов рублей оштрафовал интернет-клуб любителей манги Mangalib за пропаганду ЛГБТ*, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд рассмотрел семь протоколов по части 4 статьи 6.21 КоАП РФ и назначил по каждому наказание в виде штрафа в размере 2 миллионов рублей", - сказали в суде.
Часть 4 статьи 6.21 КоАП РФ вводит наказание за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола либо отказа от деторождения среди несовершеннолетних, совершенные с применением средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей.
Следующие протоколы на Mangalib суд рассмотрит 28 августа и 30 сентября.
Как указано на сайте Mangalib (ООО "Мангалиб"), их сервис является клубом любителей манги, где пользователи публикуют свои переводы японских комиксов и читают их.
*Движение признано экстремистским и запрещено в России.
