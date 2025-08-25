Суд отказал бывшему бенефициару "Домодедово" в отмене запрета на выезд
Экс-бенефициару "Домодедово" Каменщику отказано в разрешении на выезд из России
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области отказал бывшему бенефициару аэропорта "Домодедово" Дмитрию Каменщику, просившему отменить временный запрет на выезд из России, установленный в деле по иску ООО "Домодедово Карго" к связанной с Каменщиком иностранной компании Alamo II Limited, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Домодедово Карго", отвечающее за грузовое направление деятельности аэропорта, требует признать недействительным (ничтожным) договор процентного займа от 29 ноября 2023 года, по которому истец выдал 57,8 миллиона долларов ответчику, и применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с ответчика суммы займа.
В иске говорится, что находившееся в тот период под контролем иностранного инвестора "Домодедово Карго", "заключило кабальную сделку" с Alamo II Limited, в результате чего в пользу зарегистрированной на Багамских островах (включены в перечень недружественных государств) компании, номинальным акционером которой является Каменщик, были выведены денежные средства.
Иск был подан в июле, и тогда же суд принял обеспечительные меры в виде ограничения права Каменщика на выезд из России. В ходатайстве об отмене мер Каменщик указал, что они никак не связаны с предметом иска, а сам он не является участником дела.
Отказываясь снимать обеспечение, суд отметил, что директор компании-ответчика с 2005 года осуществляет владение акциями иностранных компаний в интересах Каменщика и не исключены их совместные действия, препятствующие исполнению решения в случае удовлетворения иска.
Суд также подчеркнул, что законом "не исключается возможность применения обеспечительных мер в отношении лица, которое является или может являться контролирующим ответчика лицом".
Арбитражный суд Московской области в июне по иску Генпрокуратуры России признал незаконными несколько сделок с активами аэропорта "Домодедово", совершенных с 2002 года, и применил последствия их недействительности, взыскав в доход государства 100% ООО "ДМЕ Холдинг" Каменщика, которому с 2024 года принадлежат все активы аэропорта.
В том деле суд также принял обеспечительные меры в виде временного запрета Каменщику покидать Россию. Они также оспариваются бизнесменом, но пока безуспешно.