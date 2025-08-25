https://ria.ru/20250825/sud-2037366328.html
В Приангарье будут судить подростка после взрыва патрона в школе
В Приангарье будут судить подростка после взрыва патрона в школе - РИА Новости, 25.08.2025
В Приангарье будут судить подростка после взрыва патрона в школе
В Приангарье дело по обвинению подростка, который в классе взорвал строительно-монтажный патрон и ранил одноклассника, передано в суд, сообщает Иркутская... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T08:58:00+03:00
2025-08-25T08:58:00+03:00
2025-08-25T08:58:00+03:00
нижнеилимский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
ИРКУТСК, 25 авг - РИА Новости. В Приангарье дело по обвинению подростка, который в классе взорвал строительно-монтажный патрон и ранил одноклассника, передано в суд, сообщает Иркутская областная прокуратура. По данным СК, в декабре 2024 года в Железногорске-Илимском подросток принес в школу два строительно-монтажных патрона, во время занятий положил один из патронов на парту и накалил его поверхность пламенем зажигалки до взрыва. Отлетевший осколок корпуса гильзы попал в голову одноклассника, причинив ему травму. "Прокуратура Нижнеилимского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 16-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Уголовное дело направлено прокуратурой в Нижнеилимский районный суд для рассмотрения", - говорится в сообщении. Кроме этого, в связи с нарушениями при организации профилактической работы в школе прокуратура внесла представление должностному лицу. По итогам его рассмотрения виновный привлечен к дисциплинарной ответственности.
https://ria.ru/20250425/mvd-2013426111.html
https://ria.ru/20250714/prigovor-2028964264.html
нижнеилимский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижнеилимский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Нижнеилимский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Приангарье будут судить подростка после взрыва патрона в школе
В Приангарье будут судить подростка после взрыва строительного патрона в школе