В Приангарье будут судить подростка после взрыва патрона в школе

В Приангарье будут судить подростка после взрыва патрона в школе

нижнеилимский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

ИРКУТСК, 25 авг - РИА Новости. В Приангарье дело по обвинению подростка, который в классе взорвал строительно-монтажный патрон и ранил одноклассника, передано в суд, сообщает Иркутская областная прокуратура. По данным СК, в декабре 2024 года в Железногорске-Илимском подросток принес в школу два строительно-монтажных патрона, во время занятий положил один из патронов на парту и накалил его поверхность пламенем зажигалки до взрыва. Отлетевший осколок корпуса гильзы попал в голову одноклассника, причинив ему травму. "Прокуратура Нижнеилимского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 16-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Уголовное дело направлено прокуратурой в Нижнеилимский районный суд для рассмотрения", - говорится в сообщении. Кроме этого, в связи с нарушениями при организации профилактической работы в школе прокуратура внесла представление должностному лицу. По итогам его рассмотрения виновный привлечен к дисциплинарной ответственности.

