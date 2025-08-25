Рейтинг@Mail.ru
В Приангарье будут судить подростка после взрыва патрона в школе
08:58 25.08.2025
В Приангарье будут судить подростка после взрыва патрона в школе
В Приангарье будут судить подростка после взрыва патрона в школе - РИА Новости, 25.08.2025
В Приангарье будут судить подростка после взрыва патрона в школе
В Приангарье дело по обвинению подростка, который в классе взорвал строительно-монтажный патрон и ранил одноклассника, передано в суд, сообщает Иркутская... РИА Новости, 25.08.2025
нижнеилимский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
ИРКУТСК, 25 авг - РИА Новости. В Приангарье дело по обвинению подростка, который в классе взорвал строительно-монтажный патрон и ранил одноклассника, передано в суд, сообщает Иркутская областная прокуратура. По данным СК, в декабре 2024 года в Железногорске-Илимском подросток принес в школу два строительно-монтажных патрона, во время занятий положил один из патронов на парту и накалил его поверхность пламенем зажигалки до взрыва. Отлетевший осколок корпуса гильзы попал в голову одноклассника, причинив ему травму. "Прокуратура Нижнеилимского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 16-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Уголовное дело направлено прокуратурой в Нижнеилимский районный суд для рассмотрения", - говорится в сообщении. Кроме этого, в связи с нарушениями при организации профилактической работы в школе прокуратура внесла представление должностному лицу. По итогам его рассмотрения виновный привлечен к дисциплинарной ответственности.
нижнеилимский район
россия
нижнеилимский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Нижнеилимский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Приангарье будут судить подростка после взрыва патрона в школе

В Приангарье будут судить подростка после взрыва строительного патрона в школе

Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
ИРКУТСК, 25 авг - РИА Новости. В Приангарье дело по обвинению подростка, который в классе взорвал строительно-монтажный патрон и ранил одноклассника, передано в суд, сообщает Иркутская областная прокуратура.
По данным СК, в декабре 2024 года в Железногорске-Илимском подросток принес в школу два строительно-монтажных патрона, во время занятий положил один из патронов на парту и накалил его поверхность пламенем зажигалки до взрыва. Отлетевший осколок корпуса гильзы попал в голову одноклассника, причинив ему травму.
"Прокуратура Нижнеилимского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 16-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Уголовное дело направлено прокуратурой в Нижнеилимский районный суд для рассмотрения", - говорится в сообщении.
Кроме этого, в связи с нарушениями при организации профилактической работы в школе прокуратура внесла представление должностному лицу. По итогам его рассмотрения виновный привлечен к дисциплинарной ответственности.
Нижнеилимский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
