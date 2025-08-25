https://ria.ru/20250825/strelba-2037355545.html
СМИ: сообщение о стрельбе в Университете Южной Каролины оказалось ложным
СМИ: сообщение о стрельбе в Университете Южной Каролины оказалось ложным - РИА Новости, 25.08.2025
СМИ: сообщение о стрельбе в Университете Южной Каролины оказалось ложным
Сообщение о стрельбе в Университете Южной Каролины оказалось ложным, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на официальных лиц. РИА Новости, 25.08.2025
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Сообщение о стрельбе в Университете Южной Каролины оказалось ложным, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на официальных лиц. Ранее телеканал CNN со ссылкой на университет сообщил, что неизвестный открыл огонь на территории университета. "Полиция провела расследование неподтвержденного сообщения о стрельбе около библиотеки. Официальные лица позднее заявили, что нет никаких свидетельств стрельбы", - пишет агентство. В университете заявили, что эвакуация была проведена в качестве меры предосторожности. При этом агентство напоминает, что на днях ложные сообщения о стрельбе привели к панике в двух других американских университетах.
