Рейтинг@Mail.ru
СМИ: сообщение о стрельбе в Университете Южной Каролины оказалось ложным - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:11 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/strelba-2037355545.html
СМИ: сообщение о стрельбе в Университете Южной Каролины оказалось ложным
СМИ: сообщение о стрельбе в Университете Южной Каролины оказалось ложным - РИА Новости, 25.08.2025
СМИ: сообщение о стрельбе в Университете Южной Каролины оказалось ложным
Сообщение о стрельбе в Университете Южной Каролины оказалось ложным, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на официальных лиц. РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T06:11:00+03:00
2025-08-25T06:11:00+03:00
в мире
южная каролина
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148283/21/1482832172_0:94:4618:2692_1920x0_80_0_0_6925e9d034905d8bd4bac35de839b66a.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Сообщение о стрельбе в Университете Южной Каролины оказалось ложным, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на официальных лиц. Ранее телеканал CNN со ссылкой на университет сообщил, что неизвестный открыл огонь на территории университета. "Полиция провела расследование неподтвержденного сообщения о стрельбе около библиотеки. Официальные лица позднее заявили, что нет никаких свидетельств стрельбы", - пишет агентство. В университете заявили, что эвакуация была проведена в качестве меры предосторожности. При этом агентство напоминает, что на днях ложные сообщения о стрельбе привели к панике в двух других американских университетах.
https://ria.ru/20250822/ssha-2036879834.html
южная каролина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148283/21/1482832172_453:0:4165:2784_1920x0_80_0_0_c6fe6185ef7682f67759ee96759daeb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, южная каролина, сша
В мире, Южная Каролина, США
СМИ: сообщение о стрельбе в Университете Южной Каролины оказалось ложным

AFP: сообщение о стрельбе в Университете Южной Каролины оказалось ложным

© AP Photo / Susan WalshСотрудники полиции в Вашингтоне, США
Сотрудники полиции в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Сообщение о стрельбе в Университете Южной Каролины оказалось ложным, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на официальных лиц.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на университет сообщил, что неизвестный открыл огонь на территории университета.
"Полиция провела расследование неподтвержденного сообщения о стрельбе около библиотеки. Официальные лица позднее заявили, что нет никаких свидетельств стрельбы", - пишет агентство.
В университете заявили, что эвакуация была проведена в качестве меры предосторожности.
При этом агентство напоминает, что на днях ложные сообщения о стрельбе привели к панике в двух других американских университетах.
Американская полицейская машина - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Сообщения о стрельбе на территории университета в США оказались розыгрышем
22 августа, 01:45
 
В миреЮжная КаролинаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала