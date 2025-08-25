Рейтинг@Mail.ru
В России представили новый "золотой стандарт" наблюдения на выборах - РИА Новости, 25.08.2025
13:47 25.08.2025
В России представили новый "золотой стандарт" наблюдения на выборах
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Обновленный "золотой стандарт" общественного наблюдения на выборах, представленный в Общественной палате РФ (ОП РФ) в понедельник, представляет ряд документов, которые позволяют обеспечить максимальную объективность и прозрачность избирательного процесса, заявил первый заместитель председателя комиссии ОП РФ, сопредседатель координационного совета при ОП РФ Максим Григорьев. "Передо мной целый ряд наших "золотых стандартов". Ежегодно мы их обновляем, я бы даже сказал, целая россыпь. Есть и стандарт по общественному наблюдению территориальной избирательной комиссии, чек-лист для приграничных регионов. Мы прекрасно понимаем, что там не очень простая ситуация в связи с тем, что сейчас есть специальная военная операция, с тем, что есть нападения украинские на наши регионы... Прекрасно готовы к выборам (приграничье - ред.), и прекрасно готовы наши Общественные палаты к наблюдению", - сказал Григорьев в ходе расширенного заседания Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием. Григорьев отметил, что именно на региональные Общественные палаты "фактически всегда" ложилась основная тяжесть работы по общественному контролю за выборами. Он выразил благодарность за ту работу, которую региональные общественники вели и продолжают вести с прежней интенсивностью. "Безусловно, меняются политические реалии общественные, меняются запросы общества, меняется законодательство. И в связи с этим, конечно, меняется и наш "золотой стандарт" по общественному наблюдению. Вот передо мной лежит даже уже не один стандарт, их много, этих стандартов. За время нашей работы... удалось очень многое сделать. Конечно, общественный контроль за выборами, общественное наблюдение стало одним из крупнейших проектов даже не всей системы Общественных палат, а всего гражданского общества России", - добавил Григорьев. Он также рассказал, что "золотой стандарт" по общественному наблюдению в единый день голосования однозначно отвечает на "большое количество вопросов", и становится помощником в общественном наблюдении за выборами. По его словам, такая четкость и очевидная интерпретация являются "большим общим плюсом", поскольку в стандартах отсутствуют двусмысленности.
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Обновленный "золотой стандарт" общественного наблюдения на выборах, представленный в Общественной палате РФ (ОП РФ) в понедельник, представляет ряд документов, которые позволяют обеспечить максимальную объективность и прозрачность избирательного процесса, заявил первый заместитель председателя комиссии ОП РФ, сопредседатель координационного совета при ОП РФ Максим Григорьев.
"Передо мной целый ряд наших "золотых стандартов". Ежегодно мы их обновляем, я бы даже сказал, целая россыпь. Есть и стандарт по общественному наблюдению территориальной избирательной комиссии, чек-лист для приграничных регионов. Мы прекрасно понимаем, что там не очень простая ситуация в связи с тем, что сейчас есть специальная военная операция, с тем, что есть нападения украинские на наши регионы... Прекрасно готовы к выборам (приграничье - ред.), и прекрасно готовы наши Общественные палаты к наблюдению", - сказал Григорьев в ходе расширенного заседания Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием.
Григорьев отметил, что именно на региональные Общественные палаты "фактически всегда" ложилась основная тяжесть работы по общественному контролю за выборами. Он выразил благодарность за ту работу, которую региональные общественники вели и продолжают вести с прежней интенсивностью.
"Безусловно, меняются политические реалии общественные, меняются запросы общества, меняется законодательство. И в связи с этим, конечно, меняется и наш "золотой стандарт" по общественному наблюдению. Вот передо мной лежит даже уже не один стандарт, их много, этих стандартов. За время нашей работы... удалось очень многое сделать. Конечно, общественный контроль за выборами, общественное наблюдение стало одним из крупнейших проектов даже не всей системы Общественных палат, а всего гражданского общества России", - добавил Григорьев.
Он также рассказал, что "золотой стандарт" по общественному наблюдению в единый день голосования однозначно отвечает на "большое количество вопросов", и становится помощником в общественном наблюдении за выборами. По его словам, такая четкость и очевидная интерпретация являются "большим общим плюсом", поскольку в стандартах отсутствуют двусмысленности.
Заголовок открываемого материала