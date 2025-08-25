https://ria.ru/20250825/ssha-2037560658.html
В Арканзасе полиция не подтвердила угрозу стрельбы в университете
2025-08-25T23:45:00+03:00
в мире
арканзас
сша
филадельфия
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Университет Арканзаса в США заявил, что полиция не подтвердила угрозу стрельбы на его территории. Ранее в понедельник университет сообщал о стрелявшем на территории учреждения. "После расследования многочисленных сообщений полиция не подтвердила наличие активных угроз на территории кампуса. Протоколы на случай угроз в настоящее время отменены, полиция продолжает патрулировать кампус", - говорится в сообщении университета в соцсети X. На прошлой неделе не подтвердились сообщения о стрельбе на территории Университета Вилланова в пригороде американского города Филадельфия. Как сообщил глава учебного заведения Питер Донохью, они оказались розыгрышем.
