В Арканзасе полиция не подтвердила угрозу стрельбы в университете - РИА Новости, 25.08.2025
23:45 25.08.2025 (обновлено: 23:48 25.08.2025)
В Арканзасе полиция не подтвердила угрозу стрельбы в университете
Университет Арканзаса в США заявил, что полиция не подтвердила угрозу стрельбы на его территории. РИА Новости, 25.08.2025
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Университет Арканзаса в США заявил, что полиция не подтвердила угрозу стрельбы на его территории. Ранее в понедельник университет сообщал о стрелявшем на территории учреждения. "После расследования многочисленных сообщений полиция не подтвердила наличие активных угроз на территории кампуса. Протоколы на случай угроз в настоящее время отменены, полиция продолжает патрулировать кампус", - говорится в сообщении университета в соцсети X. На прошлой неделе не подтвердились сообщения о стрельбе на территории Университета Вилланова в пригороде американского города Филадельфия. Как сообщил глава учебного заведения Питер Донохью, они оказались розыгрышем.
© Fotolia / mario beauregardОфицер полиции США
Офицер полиции США - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© Fotolia / mario beauregard
Офицер полиции США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Университет Арканзаса в США заявил, что полиция не подтвердила угрозу стрельбы на его территории.
Ранее в понедельник университет сообщал о стрелявшем на территории учреждения.
"После расследования многочисленных сообщений полиция не подтвердила наличие активных угроз на территории кампуса. Протоколы на случай угроз в настоящее время отменены, полиция продолжает патрулировать кампус", - говорится в сообщении университета в соцсети X.
На прошлой неделе не подтвердились сообщения о стрельбе на территории Университета Вилланова в пригороде американского города Филадельфия. Как сообщил глава учебного заведения Питер Донохью, они оказались розыгрышем.
