Белый дом подтвердил, что правительство США может покупать доли в компаниях

Белый дом подтвердил, что правительство США может покупать доли в компаниях - РИА Новости, 25.08.2025

Белый дом подтвердил, что правительство США может покупать доли в компаниях

Правительство США может начать приобретать доли в других американских компаниях, заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт... РИА Новости, 25.08.2025

ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Правительство США может начать приобретать доли в других американских компаниях, заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт на фоне сообщений о переговорах по покупке 10-процентной доли в Intel администрацией президента США Дональда Трампа. "Это возможно. Да, это абсолютно верно", - сказал Хассетт в интервью телеканалу CNBC, отвечая на вопрос о том, можно ли ожидать, что правительство будет приобретать больше долей в компаниях по всей стране.

