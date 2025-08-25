https://ria.ru/20250825/ssha-2037471480.html
Эксперт предупредил о последствиях военного удара США по картелям в Мексике
2025-08-25T15:33:00+03:00
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Возможное использование военной силы правительством США для нанесения удара по мексиканским наркокартелям рискует подорвать отношения Вашингтона и Мехико и усилить симпатии к наркогруппировкам в мексиканском обществе, говорится в статье помощника редактора журнала American Conservative Джозефа Аддингтона. "Военное вмешательство на территории Мексики не только грозит разрушить необычайно хорошие отношения между США и Мексикой в критический момент прогресса страны в деле борьбы с наркокартелями, но и фактически узаконить картели в глазах мексиканской общественности, которая чрезвычайно чувствительна к проявлениям империализма со стороны своего северного соседа", - полагает Аддингтон. Также автор материала считает, что после использования силы США уже не смогут рассчитывать на какие бы то ни было уступки со стороны президента Мексики Клаудии Шейнбаум, которая пока "проявляет невероятную готовность к сотрудничеству" с Вашингтоном в деле борьбы с наркокартелями. Ранее газета New York Times сообщила, что Трамп подписал секретную директиву о подготовке Пентагоном операций против наркокартелей в Латинской Америке. Документ, по данным издания, предусматривает применение военной силы за пределами США. В ответ Шейнбаум категорически отвергла возможность военного вмешательства США в дела Мексики. По ее словам, позиция Мехико была четко и неоднократно озвучена в телефонных переговорах с Вашингтоном.
