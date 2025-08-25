Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США намерены в течение нескольких месяцев изъять вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
14:37 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/ssha-2037455233.html
СМИ: США намерены в течение нескольких месяцев изъять вакцины от COVID-19
СМИ: США намерены в течение нескольких месяцев изъять вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 25.08.2025
СМИ: США намерены в течение нескольких месяцев изъять вакцины от COVID-19
Власти США намерены в течение нескольких месяцев изъять вакцины от COVID на основе технологии мРНК с американского рынка, утверждает издание Daily Beast со... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T14:37:00+03:00
2025-08-25T14:37:00+03:00
наука
в мире
сша
роберт кеннеди
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731290603_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_9458cec1ee5c03bcd8e0e89a4af55558.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Власти США намерены в течение нескольких месяцев изъять вакцины от COVID на основе технологии мРНК с американского рынка, утверждает издание Daily Beast со ссылкой на единомышленника министра здравоохранения США Роберта Кеннеди-младшего британского кардиолога Асима Малхотру. Роберт Кеннеди-младший ранее опубликовал пост в соцсети Х, в котором заявил, что американское управление перспективных биомедицинских исследований и разработок (BARDA) прекращает инвестиции в разработку мРНК-вакцин, так как их признали неэффективными для защиты от инфекций верхних дыхательных путей, в частности, от COVID-19 и гриппа. Малхотра заявил газете, что позицию Кеннеди о вакцинах от COVID якобы разделяют "влиятельные" члены семьи президента США Дональда Трампа. По словам собеседника издания, близкие к Кеннеди-младшему люди говорили ему, что они "не могут понять", почему вакцину продолжают назначать, а также, что решение об изъятии вакцины с рынка США в ожидании дальнейших исследований будет принято "в течение нескольких месяцев", даже если это, вероятно, вызовет опасение о возникновении "хаоса" и повлечет за собой серьезные юридические последствия. На основе технологии мРНК созданы вакцины от коронавируса компаний Pfizer и Modernа.
https://ria.ru/20250824/koronavirus-2037320717.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731290603_0:127:2562:2048_1920x0_80_0_0_5dd4c8f9b2ff61b5fd8be1b3d47d46c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, роберт кеннеди, дональд трамп
Наука, В мире, США, Роберт Кеннеди, Дональд Трамп
СМИ: США намерены в течение нескольких месяцев изъять вакцины от COVID-19

США хотят изъять с местного рынка вакцины от COVID-19 на основе технологии мРНК

© AP Photo / Virginia MayoВакцина против COVID-19 компании Moderna
Вакцина против COVID-19 компании Moderna - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Вакцина против COVID-19 компании Moderna. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Власти США намерены в течение нескольких месяцев изъять вакцины от COVID на основе технологии мРНК с американского рынка, утверждает издание Daily Beast со ссылкой на единомышленника министра здравоохранения США Роберта Кеннеди-младшего британского кардиолога Асима Малхотру.
Роберт Кеннеди-младший ранее опубликовал пост в соцсети Х, в котором заявил, что американское управление перспективных биомедицинских исследований и разработок (BARDA) прекращает инвестиции в разработку мРНК-вакцин, так как их признали неэффективными для защиты от инфекций верхних дыхательных путей, в частности, от COVID-19 и гриппа.
Малхотра заявил газете, что позицию Кеннеди о вакцинах от COVID якобы разделяют "влиятельные" члены семьи президента США Дональда Трампа.
По словам собеседника издания, близкие к Кеннеди-младшему люди говорили ему, что они "не могут понять", почему вакцину продолжают назначать, а также, что решение об изъятии вакцины с рынка США в ожидании дальнейших исследований будет принято "в течение нескольких месяцев", даже если это, вероятно, вызовет опасение о возникновении "хаоса" и повлечет за собой серьезные юридические последствия.
На основе технологии мРНК созданы вакцины от коронавируса компаний Pfizer и Modernа.
Мужчина делает прививку от Covid-19 - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Роспотребнадзор: прививка от гриппа не защитит от нового штамма COVID-19
24 августа, 18:13
 
НаукаВ миреСШАРоберт КеннедиДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала