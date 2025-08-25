СМИ: США намерены в течение нескольких месяцев изъять вакцины от COVID-19

https://ria.ru/20250825/ssha-2037455233.html

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Власти США намерены в течение нескольких месяцев изъять вакцины от COVID на основе технологии мРНК с американского рынка, утверждает издание Daily Beast со ссылкой на единомышленника министра здравоохранения США Роберта Кеннеди-младшего британского кардиолога Асима Малхотру. Роберт Кеннеди-младший ранее опубликовал пост в соцсети Х, в котором заявил, что американское управление перспективных биомедицинских исследований и разработок (BARDA) прекращает инвестиции в разработку мРНК-вакцин, так как их признали неэффективными для защиты от инфекций верхних дыхательных путей, в частности, от COVID-19 и гриппа. Малхотра заявил газете, что позицию Кеннеди о вакцинах от COVID якобы разделяют "влиятельные" члены семьи президента США Дональда Трампа. По словам собеседника издания, близкие к Кеннеди-младшему люди говорили ему, что они "не могут понять", почему вакцину продолжают назначать, а также, что решение об изъятии вакцины с рынка США в ожидании дальнейших исследований будет принято "в течение нескольких месяцев", даже если это, вероятно, вызовет опасение о возникновении "хаоса" и повлечет за собой серьезные юридические последствия. На основе технологии мРНК созданы вакцины от коронавируса компаний Pfizer и Modernа.

