СМИ: США намерены в течение нескольких месяцев изъять вакцины от COVID-19

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Власти США намерены в течение нескольких месяцев изъять вакцины от COVID на основе технологии мРНК с американского рынка, утверждает издание Daily Beast со ссылкой на единомышленника министра здравоохранения США Роберта Кеннеди-младшего британского кардиолога Асима Малхотру.
Роберт Кеннеди-младший ранее опубликовал пост в соцсети Х, в котором заявил, что американское управление перспективных биомедицинских исследований и разработок (BARDA) прекращает инвестиции в разработку мРНК-вакцин, так как их признали неэффективными для защиты от инфекций верхних дыхательных путей, в частности, от COVID-19 и гриппа.
Малхотра заявил газете, что позицию Кеннеди о вакцинах от COVID якобы разделяют "влиятельные" члены семьи президента США Дональда Трампа.
По словам собеседника издания, близкие к Кеннеди-младшему люди говорили ему, что они "не могут понять", почему вакцину продолжают назначать, а также, что решение об изъятии вакцины с рынка США в ожидании дальнейших исследований будет принято "в течение нескольких месяцев", даже если это, вероятно, вызовет опасение о возникновении "хаоса" и повлечет за собой серьезные юридические последствия.
На основе технологии мРНК созданы вакцины от коронавируса компаний Pfizer и Modernа.