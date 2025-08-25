https://ria.ru/20250825/spetsoperatsiya-2037414748.html

ВСУ потеряли свыше 240 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ потеряли свыше 240 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 25.08.2025

ВСУ потеряли свыше 240 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

Группировка войск "Восток" за сутки уничтожила 240 боевиков ВСУ, танк и четыре бронемашины противника, сообщило Минобороны РФ в понедельник. РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T12:10:00+03:00

2025-08-25T12:10:00+03:00

2025-08-25T12:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

запорожская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956314249_0:299:3110:2048_1920x0_80_0_0_e54c140f602e0c617352e579e9057cee.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Группировка войск "Восток" за сутки уничтожила 240 боевиков ВСУ, танк и четыре бронемашины противника, сообщило Минобороны РФ в понедельник."Противник потерял свыше 240 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США. Уничтожен склад материальных средств", - говорится в сообщении.В министерстве обороны РФ добавили, что группировка "Восток" нанесла поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Успеновка, Зеленый Гай Запорожской области и Камышеваха Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область