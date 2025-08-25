Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли свыше 240 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 25.08.2025 (обновлено: 12:15 25.08.2025)
ВСУ потеряли свыше 240 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли свыше 240 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 25.08.2025
ВСУ потеряли свыше 240 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
Группировка войск "Восток" за сутки уничтожила 240 боевиков ВСУ, танк и четыре бронемашины противника, сообщило Минобороны РФ в понедельник. РИА Новости, 25.08.2025
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Группировка войск "Восток" за сутки уничтожила 240 боевиков ВСУ, танк и четыре бронемашины противника, сообщило Минобороны РФ в понедельник."Противник потерял свыше 240 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США. Уничтожен склад материальных средств", - говорится в сообщении.В министерстве обороны РФ добавили, что группировка "Восток" нанесла поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Успеновка, Зеленый Гай Запорожской области и Камышеваха Донецкой Народной Республики.
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область
ВСУ потеряли свыше 240 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли свыше 240 боевиков и танк в зоне действий "Востока" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Группировка войск "Восток" за сутки уничтожила 240 боевиков ВСУ, танк и четыре бронемашины противника, сообщило Минобороны РФ в понедельник.
"Противник потерял свыше 240 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США. Уничтожен склад материальных средств", - говорится в сообщении.
В министерстве обороны РФ добавили, что группировка "Восток" нанесла поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Успеновка, Зеленый Гай Запорожской области и Камышеваха Донецкой Народной Республики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
