ВСУ потеряли свыше 240 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли свыше 240 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 25.08.2025
ВСУ потеряли свыше 240 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
Группировка войск "Восток" за сутки уничтожила 240 боевиков ВСУ, танк и четыре бронемашины противника, сообщило Минобороны РФ в понедельник.
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Группировка войск "Восток" за сутки уничтожила 240 боевиков ВСУ, танк и четыре бронемашины противника, сообщило Минобороны РФ в понедельник."Противник потерял свыше 240 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США. Уничтожен склад материальных средств", - говорится в сообщении.В министерстве обороны РФ добавили, что группировка "Восток" нанесла поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Успеновка, Зеленый Гай Запорожской области и Камышеваха Донецкой Народной Республики.
ВСУ потеряли свыше 240 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
