Мужчина, упавший с высоты на Владивостокской ТЭЦ, остается в реанимации

2025-08-25T08:47:00+03:00

ВЛАДИВОСТОК, 25 авг - РИА Новости. Один из работников подрядной организации, упавших с высоты на Владивостокской ТЭЦ-2, остается в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель краевого минздрава. Пять работников подрядной организации 14 августа сорвались с высоты при работах на Владивостокской ТЭЦ-2, трое мужчин погибли, двух госпитализировали. В минздраве региона агентству сообщали, что двое пострадавших доставлены в реанимацию в тяжёлом состоянии, состояние одного из них удалось стабилизировать - его выписали 18 августа. "На данный момент состояние пациента остаётся тяжёлым, пока без изменений. Находится в реанимации", - сказал собеседник агентства. Ранее следователи возбудили дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ". В СУСК РИА Новости рассказывали, что обрушились элементы дымовой трубы, когда работники ее чинили. Были задержаны начальник и прораб строительно-монтажного участка, ответственные за проведение ремонтных работ. Суд отправил обоих под домашний арест.

