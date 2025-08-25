https://ria.ru/20250825/sochi-2037452256.html

В Сочи задержали второго фигуранта дела об опрокидывании "УАЗа" с туристами

В Сочи задержали второго фигуранта дела об опрокидывании "УАЗа" с туристами - РИА Новости, 25.08.2025

В Сочи задержали второго фигуранта дела об опрокидывании "УАЗа" с туристами

По делу об оказании небезопасных услуг, в результате которого шесть человек получили травмы при опрокидывании "УАЗ Патриот" на горной дороге Сочи, задержан... РИА Новости, 25.08.2025

СОЧИ, 25 авг - РИА Новости. По делу об оказании небезопасных услуг, в результате которого шесть человек получили травмы при опрокидывании "УАЗ Патриот" на горной дороге Сочи, задержан второй фигурант, сообщили в СУСК РФ по Краснодарскому краю. Ранее Адлерский районный суд Сочи арестовал на два месяца 21-летнего водителя, который не справился с управлением и допустил опрокидывание машины во время туристического джиппинга в Адлерском районе Сочи, в результате чего пять пассажиров и сам он получили травмы. "В ходе расследования уголовного дела об оказании услуг "джиппинга", не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (пункты "а,в" части 2 статьи 238 УК РФ), следователем… установлен 46-летний местный житель, причастный к совершению данного преступления, он был задержан… ему предъявлено соответствующее обвинение", - говорится в сообщении. Следователи установили, что фигурант вместе с водителем "УАЗ Патриот" оказывал платную услугу по перевозке пассажиров по экскурсионному маршруту в Адлерском районе города Сочи. В тот день, 17 августа, в Сочи произошли два ДТП, связанных с джиппингом. Вечером автомобиль "УАЗ", перевозивший группу туристов, перевернулся в Лазаревском районе Сочи, в результате чего двое человек погибли, еще шесть пассажиров, а также сам водитель получили травмы. Лазаревский районный суд арестовал водителя на два месяца.

