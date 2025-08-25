Рейтинг@Mail.ru
Школьница из США, написавшая письмо Андропову, сама решила жить в "Артеке" - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 25.08.2025 (обновлено: 17:06 25.08.2025)
https://ria.ru/20250825/smit-2037494359.html
Школьница из США, написавшая письмо Андропову, сама решила жить в "Артеке"
Школьница из США, написавшая письмо Андропову, сама решила жить в "Артеке" - РИА Новости, 25.08.2025
Школьница из США, написавшая письмо Андропову, сама решила жить в "Артеке"
Американская школьница Саманта Смит, побывавшая с семьей в СССР в 1983 году, самостоятельно решила, что хочет жить в "Артеке" с другими детьми и носить такую же РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T17:05:00+03:00
2025-08-25T17:06:00+03:00
кпсс
артек
юрий андропов
ссср
москва
ленинград
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818470352_0:203:3100:1947_1920x0_80_0_0_7726d54cf94a53409ccc76e05f31d2e7.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Американская школьница Саманта Смит, побывавшая с семьей в СССР в 1983 году, самостоятельно решила, что хочет жить в "Артеке" с другими детьми и носить такую же форму, рассказала РИА Новости бывший заместитель начальника главного управления "Артека" по учебно-воспитательной работе Галина Суховейко. Саманта Смит со своей семьей приехала в СССР в 1983 году по приглашению генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова после того, как написала ему письмо. Во время этой поездки она посетила Москву, Ленинград и детский лагерь "Артек". "Взрослые думали, что она будет (жить - ред.) с ними, будет утром приходить в лагерь, но она решила остаться жить в лагере. Более того, ей показали форму, и она сказала, что очень хочет тоже форму надеть… И такие же ей сделали бантики, как в то время было модно", - рассказала Суховейко. Она отметила, что Саманта Смит после этого преображения стала похожа на обычную советскую девочку, которая приехала отдохнуть. Помимо прочего, по воспоминаниям женщины, гостья Артека была очень любознательной и принимала участие в мероприятиях лагеря. "(В Америке - ред. ) же тоже реклама была не "ах какая" в нашу пользу, тогда были холодные такие отношения. А тут вдруг они увидели, вся семья и девочка, что здесь есть жизнь, что есть дети... Они вместе купались в море, участвовали в концерте", - рассказала Суховейко. Собеседница агентства также рассказала о взаимоотношениях Саманты и Наташи Кашириной, которая хорошо знала английский язык. Девочки подружились настолько, что обменивались обувью. "Мы стоим (возле трапа самолета перед вылетом семьи Смит - ред.), а Наташа вдруг смотрит на свои ноги и говорит: "ой, а Саманта в моих туфлях". У Наташи были туфли немножко с каблучком. Вот, а той сильно хотелось (поносить - ред.), и они обменялись", - поделилась Суховейко. Саманта и ее папа, Артур Смит, погибли в авиакатастрофе в родном штате Мэн 25 августа 1985 года.
https://ria.ru/20250825/smit-2037363711.html
https://ria.ru/20250331/andropov-2008411011.html
ссср
москва
ленинград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818470352_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_18c8c52daa5f82f9221643ae253b8d71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кпсс, артек, юрий андропов, ссср, москва, ленинград, в мире
КПСС, Артек, Юрий Андропов, СССР, Москва, Ленинград, В мире
Школьница из США, написавшая письмо Андропову, сама решила жить в "Артеке"

Школьница из США Смит, написавшая письмо Андропову, сама решила жить в "Артеке"

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкАмериканская школьница Саманта Смит
Американская школьница Саманта Смит - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
Американская школьница Саманта Смит. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Американская школьница Саманта Смит, побывавшая с семьей в СССР в 1983 году, самостоятельно решила, что хочет жить в "Артеке" с другими детьми и носить такую же форму, рассказала РИА Новости бывший заместитель начальника главного управления "Артека" по учебно-воспитательной работе Галина Суховейко.
Саманта Смит со своей семьей приехала в СССР в 1983 году по приглашению генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова после того, как написала ему письмо. Во время этой поездки она посетила Москву, Ленинград и детский лагерь "Артек".
Американская школьница Саманта Смит в Москве - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Друг семьи Саманты Смит рассказала о значении ее письма Андропову
Вчера, 08:27
"Взрослые думали, что она будет (жить - ред.) с ними, будет утром приходить в лагерь, но она решила остаться жить в лагере. Более того, ей показали форму, и она сказала, что очень хочет тоже форму надеть… И такие же ей сделали бантики, как в то время было модно", - рассказала Суховейко.
Она отметила, что Саманта Смит после этого преображения стала похожа на обычную советскую девочку, которая приехала отдохнуть. Помимо прочего, по воспоминаниям женщины, гостья Артека была очень любознательной и принимала участие в мероприятиях лагеря.
«
"(В Америке - ред. ) же тоже реклама была не "ах какая" в нашу пользу, тогда были холодные такие отношения. А тут вдруг они увидели, вся семья и девочка, что здесь есть жизнь, что есть дети... Они вместе купались в море, участвовали в концерте", - рассказала Суховейко.
Собеседница агентства также рассказала о взаимоотношениях Саманты и Наташи Кашириной, которая хорошо знала английский язык. Девочки подружились настолько, что обменивались обувью.
"Мы стоим (возле трапа самолета перед вылетом семьи Смит - ред.), а Наташа вдруг смотрит на свои ноги и говорит: "ой, а Саманта в моих туфлях". У Наташи были туфли немножко с каблучком. Вот, а той сильно хотелось (поносить - ред.), и они обменялись", - поделилась Суховейко.
Саманта и ее папа, Артур Смит, погибли в авиакатастрофе в родном штате Мэн 25 августа 1985 года.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов выступает с докладом на торжественном заседании ЦК КПСС, ВС СССР и ВС РСФСР, посвященном 60-летию образования СССР - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Как убивали Андропова: выстрел из браунинга и загадочный врач
31 марта, 18:32
 
КПССАртекЮрий АндроповСССРМоскваЛенинградВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала