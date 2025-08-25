https://ria.ru/20250825/smit-2037494359.html

Школьница из США, написавшая письмо Андропову, сама решила жить в "Артеке"

Школьница из США, написавшая письмо Андропову, сама решила жить в "Артеке"

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Американская школьница Саманта Смит, побывавшая с семьей в СССР в 1983 году, самостоятельно решила, что хочет жить в "Артеке" с другими детьми и носить такую же форму, рассказала РИА Новости бывший заместитель начальника главного управления "Артека" по учебно-воспитательной работе Галина Суховейко. Саманта Смит со своей семьей приехала в СССР в 1983 году по приглашению генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова после того, как написала ему письмо. Во время этой поездки она посетила Москву, Ленинград и детский лагерь "Артек". "Взрослые думали, что она будет (жить - ред.) с ними, будет утром приходить в лагерь, но она решила остаться жить в лагере. Более того, ей показали форму, и она сказала, что очень хочет тоже форму надеть… И такие же ей сделали бантики, как в то время было модно", - рассказала Суховейко. Она отметила, что Саманта Смит после этого преображения стала похожа на обычную советскую девочку, которая приехала отдохнуть. Помимо прочего, по воспоминаниям женщины, гостья Артека была очень любознательной и принимала участие в мероприятиях лагеря. "(В Америке - ред. ) же тоже реклама была не "ах какая" в нашу пользу, тогда были холодные такие отношения. А тут вдруг они увидели, вся семья и девочка, что здесь есть жизнь, что есть дети... Они вместе купались в море, участвовали в концерте", - рассказала Суховейко. Собеседница агентства также рассказала о взаимоотношениях Саманты и Наташи Кашириной, которая хорошо знала английский язык. Девочки подружились настолько, что обменивались обувью. "Мы стоим (возле трапа самолета перед вылетом семьи Смит - ред.), а Наташа вдруг смотрит на свои ноги и говорит: "ой, а Саманта в моих туфлях". У Наташи были туфли немножко с каблучком. Вот, а той сильно хотелось (поносить - ред.), и они обменялись", - поделилась Суховейко. Саманта и ее папа, Артур Смит, погибли в авиакатастрофе в родном штате Мэн 25 августа 1985 года.

