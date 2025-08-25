https://ria.ru/20250825/smit-2037363711.html

Друг семьи Саманты Смит рассказала о значении ее письма Андропову

ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Американская школьница Саманта Смит, написавшая письмо советскому лидеру Юрию Андропову в 1982 году, когда отношения между СССР и США были почти на нуле, сумела растопить лед холодной войны, заявила РИА Новости директор-основатель Российского центра науки и культуры в Вашингтоне Наталья Батова. "Поступок Саманты, это письмо, действительно пробило лед холодной войны, когда диалога межу нашими странами почти не было. И сейчас об этом важно помнить", - сказала Батова. Она вспомнила рассказ самой Саманты о том, как появилась идея написать генеральному секретарю ЦК КПСС Юрию Андропову. По ее словам, девочка вечером смотрела телевизор и спросила родителей, почему русские хотят войны. Те, вероятно, были чем-то заняты и предложили ей самой спросить у русских. Через некоторое время девочка пришла к ним с листком бумаги и спросила, куда отправлять письмо. Родители рекомендовали адресовать его в Кремль Андропову. Ко всеобщему удивлению, вскоре пришел ответ советского лидера с приглашением посетить СССР. Батова рассказала, что в то время работала секретарем общества дружбы СССР-США и ее выбрали сопровождать семью Смит в поездки. "Все эти дни я была с Самантой и ее родителями", - поделилась она. По ее словам, Саманта была "необыкновенная американская девочка, талантливая, с удивительной улыбкой, очень честная и откровенная, не по-детски смышленая". Батова отметила, что в первые же дни общения ей удалось установить со всей семьей Смит доверительные отношения, а мама Саманты – Джейн Смит – до сих пор является ее лучшей американской подругой. "После Москвы мы поехали в "Артек". Там нам выделили гостевой домик. Предполагалось, что Саманта будет днем приходить в отряд, а вечером возвращаться к нам. Но она сразу решила, что будет жить в отряде и очень быстро подружилась с девочкой Наташей Кашириной, которая говорила по-английски", - сказала она. По ее словам, родители были удивлены и этой смелостью, и желанием дочери быть вместе с ребятами, но после трех дней официальной программы в Москве общение с детьми стало для нее отдушиной. Саманта и ее папа, Артур Смит, погибли в авиакатастрофе в родном штате Мэн 25 августа 1985 года. Батова призналась, что это стало для нее личным очень сильным эмоциональным ударом. При этом она подчеркнула, что память об американской девочке, попытавшейся установить мост дружбы между СССР и США, жива в обеих странах. В частности, по ее словам, мероприятия в ее честь проводятся в "Артеке", а в Американском университете в Вашингтоне в сентябре будет показан фильм о ней.

в мире, ссср, сша, вашингтон (штат), юрий андропов, артек, кпсс