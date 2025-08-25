Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о гибели еще одного наемника из Италии на Украине - РИА Новости, 25.08.2025
09:49 25.08.2025
СМИ сообщили о гибели еще одного наемника из Италии на Украине
Еще один наемник из Италии, уроженец Рима 1991 года рождения, погиб на фронте, сражаясь на стороне ВСУ, сообщила в понедельник газета Repubblica. РИА Новости, 25.08.2025
РИМ, 25 авг - РИА Новости. Еще один наемник из Италии, уроженец Рима 1991 года рождения, погиб на фронте, сражаясь на стороне ВСУ, сообщила в понедельник газета Repubblica. В конце декабря Лука Чекки исчез в районе Дзержинска (в 2016 году переименован киевскими властями в Торецк), в начале января МИД Италии получил сообщение о его пропаже без вести, следует из материала издания. Согласно итальянскому законодательству, отмечает газета, официальное признание смерти производится только после обнаружения и опознания тела. Процесс осложняется тем, что Чекка ликвидирован на территории, которую сейчас контролируют российские войска. Напоминая, что участие итальянцев в зарубежных конфликта преследуется уголовно, Repubblica пишет, что Чекка стал девятым гражданином Италии, погибшим на Украине с обеих сторон с начала спецоперации РФ. В июле сообщалось о ликвидации 21-летнего Артема Нальято, уроженца Украины, усыновленного итальянской семьей. Дзержинск - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
РИМ, 25 авг - РИА Новости. Еще один наемник из Италии, уроженец Рима 1991 года рождения, погиб на фронте, сражаясь на стороне ВСУ, сообщила в понедельник газета Repubblica.
В конце декабря Лука Чекки исчез в районе Дзержинска (в 2016 году переименован киевскими властями в Торецк), в начале января МИД Италии получил сообщение о его пропаже без вести, следует из материала издания. Согласно итальянскому законодательству, отмечает газета, официальное признание смерти производится только после обнаружения и опознания тела. Процесс осложняется тем, что Чекка ликвидирован на территории, которую сейчас контролируют российские войска.
Напоминая, что участие итальянцев в зарубежных конфликта преследуется уголовно, Repubblica пишет, что Чекка стал девятым гражданином Италии, погибшим на Украине с обеих сторон с начала спецоперации РФ. В июле сообщалось о ликвидации 21-летнего Артема Нальято, уроженца Украины, усыновленного итальянской семьей.
Дзержинск - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Сестра колумбийского наемника ВСУ рассказала, как оттуда бегут в Европу
3 апреля, 04:48
 
