https://ria.ru/20250825/slutskij-2037560308.html

Слуцкий заявил о прорыве здравого смысла на европейском пространстве

Слуцкий заявил о прорыве здравого смысла на европейском пространстве - РИА Новости, 25.08.2025

Слуцкий заявил о прорыве здравого смысла на европейском пространстве

Здравый смысл стал увереннее пробиваться на европейском пространстве на фоне изменений линии Вашингтона в отношении украинского конфликта, заявил глава комитета РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T23:39:00+03:00

2025-08-25T23:39:00+03:00

2025-08-25T23:39:00+03:00

в мире

вашингтон (штат)

украина

словакия

леонид слуцкий (политик)

дональд трамп

госдума рф

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155691/39/1556913963_0:250:2753:1799_1920x0_80_0_0_2f1ac36439732fe3c7dd336bfd1f51da.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Здравый смысл стал увереннее пробиваться на европейском пространстве на фоне изменений линии Вашингтона в отношении украинского конфликта, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "На фоне изменений линии Вашингтона в отношении украинского конфликта здравый смысл стал увереннее пробиваться и на европейском пространстве. И не только в Словакии или Венгрии", - написал он в Telegram-канале. Политик отметил, что президент Польши Кароль Навроцкий объявил о намерении уравнять нацистскую символику с бандеровской. "Говорить об "эре прозрения" в стране, где более десятилетия назад началась кампания по фальсификации истории Второй Мировой войны и война с памятниками воинам-освободителям, конечно, рано. Но, судя по всему, тенденция наметилась", - добавил Слуцкий. Политика напомнил, что американский президент Дональд Трамп заявляет, что США больше не будут тратить деньги на Украину, а значительные гарантии, по словам Трампа, должна обеспечить Европа. "(Президент Франции Эммануэль) Макрон, (канцлер ФРГ Фридрих) Мерц, (глава Еврокомиссии Урсула) фон дер Ляйен и другие лидеры "коалиции желающих", не ослабляя русофобской риторики, обещают не сворачивать поддержку киевского режима. Но так ли строен их хор?" - написал Слуцкий. По его словам, бандеровская власть с хунтой Владимира Зеленского во главе становится все более токсичной, но неонацизм на Украине должен быть искоренен навсегда, без малейшего шанса на возрождение.

https://ria.ru/20250819/putin-2036263694.html

https://ria.ru/20250816/slutskij-2035800511.html

вашингтон (штат)

украина

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вашингтон (штат), украина, словакия, леонид слуцкий (политик), дональд трамп, госдума рф, еврокомиссия