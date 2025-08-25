Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий заявил о прорыве здравого смысла на европейском пространстве - РИА Новости, 25.08.2025
23:39 25.08.2025
Слуцкий заявил о прорыве здравого смысла на европейском пространстве
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Здравый смысл стал увереннее пробиваться на европейском пространстве на фоне изменений линии Вашингтона в отношении украинского конфликта, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "На фоне изменений линии Вашингтона в отношении украинского конфликта здравый смысл стал увереннее пробиваться и на европейском пространстве. И не только в Словакии или Венгрии", - написал он в Telegram-канале. Политик отметил, что президент Польши Кароль Навроцкий объявил о намерении уравнять нацистскую символику с бандеровской. "Говорить об "эре прозрения" в стране, где более десятилетия назад началась кампания по фальсификации истории Второй Мировой войны и война с памятниками воинам-освободителям, конечно, рано. Но, судя по всему, тенденция наметилась", - добавил Слуцкий. Политика напомнил, что американский президент Дональд Трамп заявляет, что США больше не будут тратить деньги на Украину, а значительные гарантии, по словам Трампа, должна обеспечить Европа. "(Президент Франции Эммануэль) Макрон, (канцлер ФРГ Фридрих) Мерц, (глава Еврокомиссии Урсула) фон дер Ляйен и другие лидеры "коалиции желающих", не ослабляя русофобской риторики, обещают не сворачивать поддержку киевского режима. Но так ли строен их хор?" - написал Слуцкий. По его словам, бандеровская власть с хунтой Владимира Зеленского во главе становится все более токсичной, но неонацизм на Украине должен быть искоренен навсегда, без малейшего шанса на возрождение.
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Здравый смысл стал увереннее пробиваться на европейском пространстве на фоне изменений линии Вашингтона в отношении украинского конфликта, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"На фоне изменений линии Вашингтона в отношении украинского конфликта здравый смысл стал увереннее пробиваться и на европейском пространстве. И не только в Словакии или Венгрии", - написал он в Telegram-канале.
Политик отметил, что президент Польши Кароль Навроцкий объявил о намерении уравнять нацистскую символику с бандеровской.
"Говорить об "эре прозрения" в стране, где более десятилетия назад началась кампания по фальсификации истории Второй Мировой войны и война с памятниками воинам-освободителям, конечно, рано. Но, судя по всему, тенденция наметилась", - добавил Слуцкий.
Политика напомнил, что американский президент Дональд Трамп заявляет, что США больше не будут тратить деньги на Украину, а значительные гарантии, по словам Трампа, должна обеспечить Европа.
"(Президент Франции Эммануэль) Макрон, (канцлер ФРГ Фридрих) Мерц, (глава Еврокомиссии Урсула) фон дер Ляйен и другие лидеры "коалиции желающих", не ослабляя русофобской риторики, обещают не сворачивать поддержку киевского режима. Но так ли строен их хор?" - написал Слуцкий.
По его словам, бандеровская власть с хунтой Владимира Зеленского во главе становится все более токсичной, но неонацизм на Украине должен быть искоренен навсегда, без малейшего шанса на возрождение.
Заголовок открываемого материала