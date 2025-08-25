Рейтинг@Mail.ru
22:56 25.08.2025
Глава Федерации скейтбординга оценил турнир Grand Skate Tour в Москве
2025-08-25T22:56:00+03:00
2025-08-25T22:56:00+03:00
спорт
илья вдовин
скейтбординг
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости, Кристина Лозицкая. Международный турнир по скейтбордингу Grand Skate Tour - 2025 был организован на высоком уровне, заявил РИА Новости президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин. Международный турнир Grand Skate Tour - 2025, объединяющий любителей скейтбординга, роллер-спорта, самокатного спорта и лонгбординга, прошел в Москве. На соревнования приехали участники из более чем 60 стран. "Мы очень высоко оцениваем итоги турнира. Самое главное, что так же их оценивают и участники – члены национальных сборных команд, финалисты Олимпиады, призеры чемпионатов мира, победители других коммерческих соревнований. Было очень приятно видеть, что все иностранцы восхищены Москвой", — сказал Вдовин. "Потому что мы часто сталкиваемся с дезинформацией, и даже зазывая людей ехать к нам, приходится пробиваться сквозь серьезное наслоение разных мифов и легенд о России", – дополнил руководитель федерации. Он отметил, что в этом году "очень большой импульс развитию спорта дал приезд легенды скейтбординга из США Дэнни Уэя". "Его имя навсегда вписано в летопись скейтбординга. Он делал абсолютно немыслимые вещи, такие как прыжок с помощью двух трамплинов через Великую Китайскую стену и другие подобные вещи, которые знают все скейтбордисты. У него миллион подписчиков в соцсетях. Его появление здесь шокировало многих", - рассказал Вдовин. "Были, конечно, негативные комментарии из серии "куда ты поехал?" Дэнни молодец в этом плане. Он не побоялся продолжать размещать посты и говорить о том, что скейтбординг – это про любовь к катанию, а не про политику", - подчеркнул глава федерации.
спорт, илья вдовин, скейтбординг
Спорт, Илья Вдовин, Скейтбординг
