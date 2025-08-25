https://ria.ru/20250825/sk-2037545249.html
СК расследует убийство женщины и ребенка боевиками ВСУ под Красноармейском
СК расследует убийство женщины и ребенка боевиками ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 25.08.2025
СК расследует убийство женщины и ребенка боевиками ВСУ под Красноармейском
Следственный комитет России установит обстоятельства убийства женщины и ребенка боевиками ВСУ с целью угона принадлежавшего семье автомобиля под Красноармейском РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T20:20:00+03:00
2025-08-25T20:20:00+03:00
2025-08-25T20:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
красноармейск
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013224867_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_814797b5982323840c3dfa42805c8a15.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Следственный комитет России установит обстоятельства убийства женщины и ребенка боевиками ВСУ с целью угона принадлежавшего семье автомобиля под Красноармейском ДНР, сообщает СК в Telegram-канале. Ранее житель Красноармейска Сергей Власов рассказал РИА Новости, что боевики ВСУ расстреляли женщину и перерезали горло ее ребенку, чтобы угнать их автомобиль под Красноармейском в ДНР. "По информации жителя города Красноармейска ДНР, опубликованной в СМИ, боевики ВСУ убили женщину и ее ребенка, чтобы угнать принадлежавший семье автомобиль... Следственный комитет Российской Федерации установит обстоятельства произошедшего и даст уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250815/kursk-2035478275.html
донецкая народная республика
красноармейск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013224867_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_79ef1d2c09c99295574dd7fa13149349.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, красноармейск, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
СК расследует убийство женщины и ребенка боевиками ВСУ под Красноармейском
СК расследует убийство ВСУ женщины и ребенка под Красноармейском с целью угона