СК расследует убийство женщины и ребенка боевиками ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 25.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
20:20 25.08.2025
СК расследует убийство женщины и ребенка боевиками ВСУ под Красноармейском
СК расследует убийство женщины и ребенка боевиками ВСУ под Красноармейском
Следственный комитет России установит обстоятельства убийства женщины и ребенка боевиками ВСУ с целью угона принадлежавшего семье автомобиля под Красноармейском РИА Новости, 25.08.2025
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Следственный комитет России установит обстоятельства убийства женщины и ребенка боевиками ВСУ с целью угона принадлежавшего семье автомобиля под Красноармейском ДНР, сообщает СК в Telegram-канале. Ранее житель Красноармейска Сергей Власов рассказал РИА Новости, что боевики ВСУ расстреляли женщину и перерезали горло ее ребенку, чтобы угнать их автомобиль под Красноармейском в ДНР. "По информации жителя города Красноармейска ДНР, опубликованной в СМИ, боевики ВСУ убили женщину и ее ребенка, чтобы угнать принадлежавший семье автомобиль... Следственный комитет Российской Федерации установит обстоятельства произошедшего и даст уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц", - говорится в сообщении.
СК расследует убийство женщины и ребенка боевиками ВСУ под Красноармейском

СК расследует убийство ВСУ женщины и ребенка под Красноармейском с целью угона

Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Следственный комитет России установит обстоятельства убийства женщины и ребенка боевиками ВСУ с целью угона принадлежавшего семье автомобиля под Красноармейском ДНР, сообщает СК в Telegram-канале.
Ранее житель Красноармейска Сергей Власов рассказал РИА Новости, что боевики ВСУ расстреляли женщину и перерезали горло ее ребенку, чтобы угнать их автомобиль под Красноармейском в ДНР.
"По информации жителя города Красноармейска ДНР, опубликованной в СМИ, боевики ВСУ убили женщину и ее ребенка, чтобы угнать принадлежавший семье автомобиль... Следственный комитет Российской Федерации установит обстоятельства произошедшего и даст уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц", - говорится в сообщении.
