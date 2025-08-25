https://ria.ru/20250825/sk-2037545249.html

СК расследует убийство женщины и ребенка боевиками ВСУ под Красноармейском

СК расследует убийство женщины и ребенка боевиками ВСУ под Красноармейском

СК расследует убийство женщины и ребенка боевиками ВСУ под Красноармейском

25.08.2025

2025-08-25T20:20:00+03:00

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Следственный комитет России установит обстоятельства убийства женщины и ребенка боевиками ВСУ с целью угона принадлежавшего семье автомобиля под Красноармейском ДНР, сообщает СК в Telegram-канале. Ранее житель Красноармейска Сергей Власов рассказал РИА Новости, что боевики ВСУ расстреляли женщину и перерезали горло ее ребенку, чтобы угнать их автомобиль под Красноармейском в ДНР. "По информации жителя города Красноармейска ДНР, опубликованной в СМИ, боевики ВСУ убили женщину и ее ребенка, чтобы угнать принадлежавший семье автомобиль... Следственный комитет Российской Федерации установит обстоятельства произошедшего и даст уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц", - говорится в сообщении.

