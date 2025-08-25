https://ria.ru/20250825/shvetsija-2037436173.html

Швеция выделит Украине 79 миллионов долларов на покрытие дефицита бюджета

Швеция выделит Украине 79 миллионов долларов на покрытие дефицита бюджета - РИА Новости, 25.08.2025

Швеция выделит Украине 79 миллионов долларов на покрытие дефицита бюджета

Швеция выделит Украине 79 миллионов долларов на покрытие дефицита финансирования госбюджета, сообщает в понедельник МИД королевства. РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T13:41:00+03:00

2025-08-25T13:41:00+03:00

2025-08-25T13:41:00+03:00

в мире

украина

швеция

россия

алексей гончаренко

владимир зеленский

евросоюз

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/76041/99/760419931_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_9d21a65213808ed46b0f53fa996edb67.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Швеция выделит Украине 79 миллионов долларов на покрытие дефицита финансирования госбюджета, сообщает в понедельник МИД королевства. "Правительство приняло решение о заключении нового соглашения с ЕС о предоставлении Украине дополнительной бюджетной поддержки в размере 750 миллионов шведских крон (около 79 миллионов долларов - ред.) через инструмент ЕС Ukraine Facility в 2025 году. Эта поддержка поможет покрыть дефицит финансирования в государственном бюджете Украины", - говорится в сообщении. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* 31 июля сообщил, что украинский парламент поддержал увеличение военных расходов на этот год на 412 миллиардов гривен (почти 10 миллиардов долларов). В этот же день Владимир Зеленский подписал принятый закон. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщал 20 августа, что парламент Украины поддержал увеличение расходов бюджета страны на этот год еще на 40 миллиардов гривен (около 970 миллионов долларов).* внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20241221/shvetsiya-1990621617.html

украина

швеция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, швеция, россия, алексей гончаренко, владимир зеленский, евросоюз, верховная рада украины