https://ria.ru/20250825/shvetsija-2037436173.html
Швеция выделит Украине 79 миллионов долларов на покрытие дефицита бюджета
Швеция выделит Украине 79 миллионов долларов на покрытие дефицита бюджета - РИА Новости, 25.08.2025
Швеция выделит Украине 79 миллионов долларов на покрытие дефицита бюджета
Швеция выделит Украине 79 миллионов долларов на покрытие дефицита финансирования госбюджета, сообщает в понедельник МИД королевства. РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T13:41:00+03:00
2025-08-25T13:41:00+03:00
2025-08-25T13:41:00+03:00
в мире
украина
швеция
россия
алексей гончаренко
владимир зеленский
евросоюз
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/76041/99/760419931_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_9d21a65213808ed46b0f53fa996edb67.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Швеция выделит Украине 79 миллионов долларов на покрытие дефицита финансирования госбюджета, сообщает в понедельник МИД королевства. "Правительство приняло решение о заключении нового соглашения с ЕС о предоставлении Украине дополнительной бюджетной поддержки в размере 750 миллионов шведских крон (около 79 миллионов долларов - ред.) через инструмент ЕС Ukraine Facility в 2025 году. Эта поддержка поможет покрыть дефицит финансирования в государственном бюджете Украины", - говорится в сообщении. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* 31 июля сообщил, что украинский парламент поддержал увеличение военных расходов на этот год на 412 миллиардов гривен (почти 10 миллиардов долларов). В этот же день Владимир Зеленский подписал принятый закон. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщал 20 августа, что парламент Украины поддержал увеличение расходов бюджета страны на этот год еще на 40 миллиардов гривен (около 970 миллионов долларов).* внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20241221/shvetsiya-1990621617.html
украина
швеция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/76041/99/760419931_55:0:968:685_1920x0_80_0_0_822e5d24bc26c8887ce9d67126ee9030.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, швеция, россия, алексей гончаренко, владимир зеленский, евросоюз, верховная рада украины
В мире, Украина, Швеция, Россия, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, Евросоюз, Верховная Рада Украины
Швеция выделит Украине 79 миллионов долларов на покрытие дефицита бюджета
Швеция направит Украине 79 миллионов долларов на покрытие дефицита бюджета