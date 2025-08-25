https://ria.ru/20250825/shkoly-2037490133.html

Почти 60 школ обновили в этом году в Подмосковье по президентскому проекту

Почти 60 школ обновили в этом году в Подмосковье по президентскому проекту - РИА Новости, 25.08.2025

Почти 60 школ обновили в этом году в Подмосковье по президентскому проекту

На территории Подмосковья продолжается реализация президентской программы капитального ремонта образовательных организаций, было обновлено 57 школ, сообщает... РИА Новости, 25.08.2025

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. На территории Подмосковья продолжается реализация президентской программы капитального ремонта образовательных организаций, было обновлено 57 школ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. В понедельник губернатор региона Андрей Воробьев провел еженедельное совещание с руководящим составом регионального правительства и главами округов, на котором обсудил тему подготовки к новому учебному году. "У нас продолжается масштабная президентская программа капитального ремонта образовательных организаций – в этом году обновили 57 школ. Мы также строим большое количество новых. На этой неделе команда Минстроя еще раз объедет все объекты, которые требуют особого внимания, где проведен капитальный ремонт, чтобы убедиться – все готово к началу учебного года. Ну, а задача глав округов – позаботится о том, чтобы у школ было все необходимое – учебники, методические материалы", - сказал Воробьев. Он напомнил, что состоялись всероссийский и региональный педагогические форумы. "Традиционно были подведены итоги прошлого учебного года, отмечены лучшие школы. У нас хорошие результаты, но очень важно понимать дальнейшее развитие, специфику образования. Есть моменты, на которые мы, безусловно, должны обращать особое внимание – например, это школы и детские сады на удаленных территориях. Качество образования там не должно страдать", - сказал глава региона. В системе образования Московской области – 895 организаций. Это детсады, школы, колледжи, вузы. 1 сентября откроют еще 26 новых школ и 15 детских садов. Кроме того, около 80 объектов получат вторую жизнь – это 57 школ, два колледжа и 17 садов, модернизированных по президентскому проекту. Все образовательные организации готовы к началу учебного года. Они прошли проверку на предмет безопасности, соблюдения норм СанПиНа, качества питания, наличия учебников, оснащения мебели. Вся приемка в этом году была переведена в "цифру". Это позволило уйти от бумажных актов, сократить согласование с трех дней до 30 минут. "В этом году у нас 440 тысяч дошкольников, 1,1 миллиона школьников и 80 тысяч студентов. Мы всегда с особым вниманием относимся к детям из многодетных семей, детям участников СВО и детям из малообеспеченных семей. По поручению губернатора оказываем внимание им, помогаем собрать ребенка в школу. В этом году 121 тысяча таких ребят проактивно получила выплаты, а все наши первоклассники из семей с низкими доходами – школьные рюкзаки со всем необходимым", - отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева. Учить ребят в предстоящем учебном году будут почти 92 тысячи педагогов – 54,2 тысячи учителей, 33,5 тысячи воспитателей и 4,1 тысячи преподавателей среднего профессионального образования (в колледжах, техникумах, училищах). За лето удалось привлечь 2,6 тысячи педагогов. Сейчас укомплектованность школ составляет 99,7%. До 29 августа она будет завершена. С 1 сентября к работе в подмосковных школах приступят 100 лидеров образования из разных регионов. Это 50 учителей (победители и лауреаты профессиональных конкурсов, авторы публикаций в научных изданиях, их ученики показывают высокие результаты) и 50 лучших выпускников ведущих вузов страны (с красными дипломами, победители и призеры студенческих конкурсов). В День знаний у подмосковных педагогов появится цифровой помощник - "Ассистент преподавателя" на основе генеративного ИИ. Это результат соглашения между правительством Московской области и "Сбером". Пользоваться помощником смогут более 3 тысяч учителей из 407 школ. ИИ поможет педагогам быстро подготовиться к уроку (составить план, сделать раздатки, проверочные), подберет уровень или тип заданий, кейсы, вопросы-квизы, наглядные примеры. Также он сможет разобрать урок – подскажет, где что надо усилить, какие ресурсы добавить. А, кроме того, "Ассистент преподавателя" будет создавать короткие отчеты для родителей и советы. Все это разгрузит учителей от рутинной работы и высвободит время для общения с детьми. Еще один ассистент педагогу запустят в Подмосковье с 15 октября. Это разработка Московской области – "Умный помощник учителю". Искусственный интеллект будет проверять рукописные тексты, находить орфографические и пунктуационные ошибки, рекомендовать какую оценку поставить. Если на проверку тетрадей вручную сейчас у педагога уходит примерно два часа в день, то с помощью ИИ будет всего 15 минут. Умный помощник появится и у детей – "Соня". Он разработан для начальных классов. Работает так: ученик задает вопрос голосом или текстом в чат-боте, искусственный интеллект простым языком формирует для ребенка ответ и отправляет его обратно в мессенджер. Запустить его планируют 1 октября. "Данные проекты мы планируем реализовать совместно со "Сбером", "ВКонтакте" и "Яндексом". Все они являются нашими партнерами, им тоже интересно в масштабном объеме в школах запустить свои новые цифровые решения. Планируем, что все это облегчит работу педагога и поможет нашим самым маленьким ученикам", - сказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес. В соответствии с задачами нацпроекта "Молодёжь и дети" в предстоящем учебном году в системе образования Подмосковья появится еще ряд новинок. Так, особый акцент сделан на математическом и естественно-научном направлениях. Сейчас в 721 школе работают более 2 тысяч математических классов. А чтобы сделать этот предмет более доступным и интересным для школьников создан центр "Вектор" при Технолицее им. Долгих. Еще в 49 школах будут углубленно изучать математику, проводить интенсивы для обучающихся и вебинары для учителей. С сентября во всех детских садах будет открыто свыше 2 тысяч групп математической подготовки для детей пяти-семи лет. С 1 сентября на базе Физтех-лицея им. Капицы начинает работу центр естественно-научного образования. Его задача – повышение уровня массового образования по физике, химии и биологии, развитие интереса школьников через интерактивные занятия, методическая поддержка учителей. Помимо этого, еще в 30 школах в 21 муниципалитете будут обстоятельно изучать эти предметы, проводить интенсивы, вебинары, онлайн-лекции, профильные программы. Еще одно новшество предстоящего учебного года – все 10-11-е классы станут предпрофессиональными – экономическими, инженерными, IT и другими. Это означает, что в течение двух последних лет обучения в школе ребята станут углубленно изучать два предмета, а все внеурочные занятия для них будут проводиться с преподавателями вузов. В настоящее время у образовательных организаций Подмосковья заключены соглашения с 59 вузами – МПГУ, МФТИ, МГТУ им. Баумана, РУДН, ПМГМУ им. Сеченова и другими. Кроме образовательного процесса на совещании также обсудили вопросы безопасности в День знаний.

