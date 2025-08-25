https://ria.ru/20250825/sheremetevo-2037446353.html

Мальчик, которого бросили на пол в Шереметьево, проходит реабилитацию

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Мальчик, которого мужчина бросил на пол Шереметьево, начал проходить курс реабилитации, рассказал РИА Новости отец мальчика Мохаммад Афзал Мохаммад Шахим. "На следующей неделе опять пойдем на реабилитацию. Неделю они (врачи - ред.) смотрели, сказали, что все хорошо… Самое главное, что он живой и здоровый, кушает, пьёт, ходит. А дальше уже, дай Бог, все будет хорошо", - рассказал Мохаммад. Он также добавил, что ребенок стал плохо спать, часто плакать по ночам и вести себя не так, как раньше. По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта в состоянии наркотического опьянения, схватил 2-летнего ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, он прибыл рейсом из Каира. В минздраве региона рассказали, что пострадавший в "Шереметьево" мальчик в стабильно тяжелом состоянии был доставлен в Центр имени Рошаля. В министерстве здравоохранения Московской области 11 июля сообщили, что мальчика выписали из больницы. Двухлетний ребенок провёл в центре 19 дней, из которых 10 - в коме. Отмечалось, что ребёнок сам ест, пьёт, активно передвигается, играет с игрушками и постепенно начинает говорить. Впереди дальнейшая реабилитация, отмечалось в Telegram-канале минздрава региона.

