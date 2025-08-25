Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе спасатели эвакуировали мужчину, упавшего с 15-метровой высоты - РИА Новости, 25.08.2025
19:06 25.08.2025
В Севастополе спасатели эвакуировали мужчину, упавшего с 15-метровой высоты
В Севастополе спасатели эвакуировали мужчину, упавшего с 15-метровой высоты - РИА Новости, 25.08.2025
В Севастополе спасатели эвакуировали мужчину, упавшего с 15-метровой высоты
Спасатели Севастополя эвакуировали на катере в Балаклаву мужчину, упавшего ночью с 15-метровой высоты в районе бухты Александры, сообщили в правительстве... РИА Новости, 25.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Спасатели Севастополя эвакуировали на катере в Балаклаву мужчину, упавшего ночью с 15-метровой высоты в районе бухты Александры, сообщили в правительстве региона. Спасатели обнаружили 23-летнего пострадавшего в районе бухты Александры, который ночью упал с 15-метровой высоты. Молодой человек получил серьезные травмы: черепно-мозговую травму, перелом ноги и множественные ушибы, но оставался в сознании. Спасатели оперативно оказали первую помощь и решили эвакуировать пострадавшего морским путём. Катер доставил его в Балаклаву, где уже дежурила бригада скорой помощи, говорится в сообщении на сайте правительства. Помощь пострадавшему оказали спасатели севастопольского поисково-спасательного подразделения "Юг" совместно с коллегами из подразделения "Таврос".
происшествия, балаклава, севастополь
Происшествия, Балаклава, Севастополь
В Севастополе спасатели эвакуировали мужчину, упавшего с 15-метровой высоты

В Севастополе спасатели эвакуировали упавшего ночью с 15-метровой высоты

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Балаклава
Балаклава - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Балаклава. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Спасатели Севастополя эвакуировали на катере в Балаклаву мужчину, упавшего ночью с 15-метровой высоты в районе бухты Александры, сообщили в правительстве региона.
Спасатели обнаружили 23-летнего пострадавшего в районе бухты Александры, который ночью упал с 15-метровой высоты. Молодой человек получил серьезные травмы: черепно-мозговую травму, перелом ноги и множественные ушибы, но оставался в сознании.
Спасатели оперативно оказали первую помощь и решили эвакуировать пострадавшего морским путём. Катер доставил его в Балаклаву, где уже дежурила бригада скорой помощи, говорится в сообщении на сайте правительства. Помощь пострадавшему оказали спасатели севастопольского поисково-спасательного подразделения "Юг" совместно с коллегами из подразделения "Таврос".
На базе отдыха в Дагестане около 30 человек отравились пищей
На базе отдыха в Дагестане около 30 человек отравились пищей
