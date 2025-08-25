https://ria.ru/20250825/sevastopol-2037534832.html
В Севастополе спасатели эвакуировали мужчину, упавшего с 15-метровой высоты
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Спасатели Севастополя эвакуировали на катере в Балаклаву мужчину, упавшего ночью с 15-метровой высоты в районе бухты Александры, сообщили в правительстве региона. Спасатели обнаружили 23-летнего пострадавшего в районе бухты Александры, который ночью упал с 15-метровой высоты. Молодой человек получил серьезные травмы: черепно-мозговую травму, перелом ноги и множественные ушибы, но оставался в сознании. Спасатели оперативно оказали первую помощь и решили эвакуировать пострадавшего морским путём. Катер доставил его в Балаклаву, где уже дежурила бригада скорой помощи, говорится в сообщении на сайте правительства. Помощь пострадавшему оказали спасатели севастопольского поисково-спасательного подразделения "Юг" совместно с коллегами из подразделения "Таврос".
