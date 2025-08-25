https://ria.ru/20250825/servis-2037546094.html
Россияне смогут подключить сервис для защиты от мошенников
Россияне смогут подключить сервис для защиты от мошенников - РИА Новости, 25.08.2025
Россияне смогут подключить сервис для защиты от мошенников
С 1 сентября в России заработает сервис для защиты от мошенников, с помощью которого граждане могут предоставить родственнику или другу право подтверждать или... РИА Новости, 25.08.2025
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. С 1 сентября в России заработает сервис для защиты от мошенников, с помощью которого граждане могут предоставить родственнику или другу право подтверждать или отклонять денежные переводы, если они покажутся подозрительными, сообщили в ЦБ РФ. "Граждане смогут подключить сервис "второй руки" для защиты от мошенников. С 1 сентября у людей появится новая возможность защитить себя и своих близких от мошенников. Контроль над банковскими операциями теперь можно доверить родственнику или другу, у которого будет право подтверждать или отклонять денежные переводы, если они покажутся ему подозрительными. При этом у помощника не будет доступа к счету и права на самостоятельные операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что это позволит защитить от мошенников наиболее уязвимых граждан, в первую очередь пожилых людей, и усилить родительский контроль за переводами подростков, которые часто оказываются вовлеченными в схемы дропперства без должного понимания негативных последствий. Регулятор также рассказал про особенности работы сервиса. Так, на подтверждение или отклонение операции будет отводиться 12 часов с момента уведомления, инициировать подключение сервиса может только сам клиент, а способ подключения услуги каждый банк определяет самостоятельно. Кроме того, если клиент откажется от услуги, то банк будет обязан отключить ее в течение 24 часов. Такой период охлаждения снизит риск отключения сервиса "второй руки" под влиянием мошенников. "Механизм распространяется на денежные переводы, в том числе с использованием банковских карт, на переводы через Систему быстрых платежей (СБП) и на снятие наличных", - уточняется в сообщении.
Россияне смогут подключить сервис для защиты от мошенников
Родные и друзья россиян с 1 сентября смогут отклонять и подтверждать платежи
