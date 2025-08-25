https://ria.ru/20250825/serbiya-2037558155.html

Сербия будет привержена пути вступления в ЕС, заявил Вучич

2025-08-25T22:43:00+03:00

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна, пока он находится на посту главы государства, будет привержена пути вступления в Евросоюз. Ранее глава сербского МИД Марко Джурич заявлял, что полноправное членство в ЕС является стратегической целью Сербии. "До тех пор, пока я не покину этот пост, Сербия будет твердо следовать по пути вступления в ЕС, оставаясь приверженной и преданной этому пути, проводя и реализуя необходимые реформы", - заявил Вучич в интервью телеканалу Euronews. Он также заявил, что вступая в ЕС, Сербия получит не только рост экономики, но и долгосрочную стабильность, безопасность и защиту. "Это может гарантировать народу мир на многие десятилетия, что имеет первостепенное значение. А также соблюдение и уважение основных демократических и человеческих прав", - добавил он. Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.

