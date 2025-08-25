Посол России высказался о гражданской войне в Сербии

https://ria.ru/20250825/serbiya-2037357908.html

БЕЛГРАД, 25 авг - РИА Новости. Заявления о том, что Сербия находится на грани гражданской войны, не лишены смысла, заявил РИА Новости посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко. "Насчет некоторых заявлений о том, что на пороге гражданской войны Сербия находится. Они не лишены смысла. Дело в том, что, действительно, вот эта дифференциация, раздел общества - он чувствуется", - заявил Боцан-Харченко РИА Новости.Массовыми становятся не только митинги протеста, но и собрания в поддержку президента Александра Вучича, отметил посол."Движений много, которые поддерживают Вучича… Люди тоже выходят на улицу и тоже демонстрации организуют. И уже имеет место столкновение тех и других - и выступающих за власть, и против нее. И, конечно, вот это противостояние, которое в случае эскалации противостояния... В принципе, это путь к более широкому гражданскому противоборству, если не сказать гражданской войны. Говорить не хочется, потому что это очень сильная, очень негативная такая характеристика, прогноз, что ли, который я не разделяю. И очень не хотелось бы, чтобы эскалация внутри общества имела место", - подчеркнул он.Посол отметил, что МИД РФ в своих заявлениях призывает к деэскалации внутриполитической обстановки в Сербии."В МИДовских выступлениях и заявлениях это всегда фигурирует - (надеемся - ред.) на мудрость сербского народа и мудрость руководства Сербии. На возможности руководства Сербии, что они все-таки смогут стабилизировать ситуацию и, разумеется, не доведут до какой-то более высокой меры гражданского противостояния", - добавил он.Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников.Президент Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии. Он пообещал гражданам решительные действия властей по поводу протестов в стране через три-четыре дня для установления мира и порядка. По его данным, с 12 по 17 августа 137 полицейских получили травмы во время беспорядков в разных городах Сербии.В минувшую среду в Панчево, Боре, Лознице, Вране, Пожареваце, Лесковаце и других провинциальных городах Сербии впервые прошли мирные собрания граждан против блокирования учреждений и инфраструктуры и в поддержку властей страны. Вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич сообщил в ночь на четверг, что на мирные собрания в 49 городах вышли 33 тысячи человек, акции также прошли без инцидентов.Акции повторились в субботу, на этот раз они охватили 71 муниципалитет и собрали 70 тысяч человек, заявил директор полиции Драган Васильевич.

