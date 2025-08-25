https://ria.ru/20250825/serbiya-2037353907.html

Запад хочет довести Сербию до фазы утраты контроля, заявил посол России

БЕЛГРАД, 25 авг - РИА Новости. Запад хочет довести Сербию до фазы утраты государством контроля над ситуацией, заявил РИА Новости посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко. "Что касается Евросоюза, о котором мы уже говорили. Понимаете, даже неинтересно читать (западные СМИ - ред.), потому что можно заранее, не в общих чертах, а просто дословно можно сказать, какова будет реакция (на подавление противоправных действий - ред.). Сейчас у них реакция, естественно, такая: не дать задушить демократию, ни в коем случае не использовать против демократии неадекватный силовой фактор, с уважением к протестам, к голосу народа относиться, и так далее. То есть всё то, что на самом деле открывает возможность и дорогу для беспорядков, насилия и провоцирования крови. После уже идет фаза утраты контроля", - заявил Боцан-Харченко РИА Новости. По его словам, на самом деле этот сценарий давно расписан протестующими и стоящими за ними кругами Запада, именно по нему действуют организаторы протеста. В частности, на нынешнем этапе организаторы протестов пытаются перекрытием дорог и блокированием работы учреждений, разбрасываем мусора из контейнеров, когда их используют для сооружения баррикад, дестабилизировать повседневную жизнь в стране. "Тут еще важно (для организаторов протеста - ред.) добиваться в целом людского гражданского недовольства. Я неоднократно слышал: "Да, мы не поддерживаем протестующих, но нам это всё надоело, эти блокады, перекрытие дорог, протесты. Когда жизнь нормальная вернется, нам уже всё равно, пусть кто-то уйдет, но зато жизнь нормальная, никто не будет перекрывать дорогу". Это глупые рассуждения таких отчаявшихся людей", - отметил посол. В то же время власти Сербии сохраняют контроль над ситуацией, подчеркнул дипломат. "Пока, естественно, власти контроль сохраняют, и мы очень надеемся, опираясь на факты (что так и будет - ред.)", - заявил Боцан-Харченко РИА Новости. Россия в своих заявлениях, в свою очередь, морально поддерживает власти Сербии. "Важна и дружеская солидарность (со стороны России - ред.)", - отметил посол. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировались, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.

