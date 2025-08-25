Рейтинг@Mail.ru
Запад хочет довести Сербию до фазы утраты контроля, заявил посол России - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:25 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/serbiya-2037353907.html
Запад хочет довести Сербию до фазы утраты контроля, заявил посол России
Запад хочет довести Сербию до фазы утраты контроля, заявил посол России - РИА Новости, 25.08.2025
Запад хочет довести Сербию до фазы утраты контроля, заявил посол России
Запад хочет довести Сербию до фазы утраты государством контроля над ситуацией, заявил РИА Новости посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко. РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T05:25:00+03:00
2025-08-25T05:25:00+03:00
в мире
сербия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026473608_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_827d63640ea6936ab83b49e77687e01e.jpg
БЕЛГРАД, 25 авг - РИА Новости. Запад хочет довести Сербию до фазы утраты государством контроля над ситуацией, заявил РИА Новости посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко. "Что касается Евросоюза, о котором мы уже говорили. Понимаете, даже неинтересно читать (западные СМИ - ред.), потому что можно заранее, не в общих чертах, а просто дословно можно сказать, какова будет реакция (на подавление противоправных действий - ред.). Сейчас у них реакция, естественно, такая: не дать задушить демократию, ни в коем случае не использовать против демократии неадекватный силовой фактор, с уважением к протестам, к голосу народа относиться, и так далее. То есть всё то, что на самом деле открывает возможность и дорогу для беспорядков, насилия и провоцирования крови. После уже идет фаза утраты контроля", - заявил Боцан-Харченко РИА Новости. По его словам, на самом деле этот сценарий давно расписан протестующими и стоящими за ними кругами Запада, именно по нему действуют организаторы протеста. В частности, на нынешнем этапе организаторы протестов пытаются перекрытием дорог и блокированием работы учреждений, разбрасываем мусора из контейнеров, когда их используют для сооружения баррикад, дестабилизировать повседневную жизнь в стране. "Тут еще важно (для организаторов протеста - ред.) добиваться в целом людского гражданского недовольства. Я неоднократно слышал: "Да, мы не поддерживаем протестующих, но нам это всё надоело, эти блокады, перекрытие дорог, протесты. Когда жизнь нормальная вернется, нам уже всё равно, пусть кто-то уйдет, но зато жизнь нормальная, никто не будет перекрывать дорогу". Это глупые рассуждения таких отчаявшихся людей", - отметил посол. В то же время власти Сербии сохраняют контроль над ситуацией, подчеркнул дипломат. "Пока, естественно, власти контроль сохраняют, и мы очень надеемся, опираясь на факты (что так и будет - ред.)", - заявил Боцан-Харченко РИА Новости. Россия в своих заявлениях, в свою очередь, морально поддерживает власти Сербии. "Важна и дружеская солидарность (со стороны России - ред.)", - отметил посол. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировались, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
https://ria.ru/20250825/serbiya-2037350331.html
https://ria.ru/20250822/vuchich-2036989021.html
https://ria.ru/20250825/protesty-2037345149.html
сербия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026473608_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b129f27c09ed8e8be2ddfa2b3922fda5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, россия
В мире, Сербия, Россия
Запад хочет довести Сербию до фазы утраты контроля, заявил посол России

Боцан-Харченко: Запад хочет довести Сербию до фазы утраты контроля над страной

© AP Photo / Darko VojinovicАкция протеста в Белграде
Акция протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Акция протеста в Белграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 25 авг - РИА Новости. Запад хочет довести Сербию до фазы утраты государством контроля над ситуацией, заявил РИА Новости посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.
"Что касается Евросоюза, о котором мы уже говорили. Понимаете, даже неинтересно читать (западные СМИ - ред.), потому что можно заранее, не в общих чертах, а просто дословно можно сказать, какова будет реакция (на подавление противоправных действий - ред.). Сейчас у них реакция, естественно, такая: не дать задушить демократию, ни в коем случае не использовать против демократии неадекватный силовой фактор, с уважением к протестам, к голосу народа относиться, и так далее. То есть всё то, что на самом деле открывает возможность и дорогу для беспорядков, насилия и провоцирования крови. После уже идет фаза утраты контроля", - заявил Боцан-Харченко РИА Новости.
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Посол России назвал протесты в Сербии началом попыток дестабилизации страны
03:05
По его словам, на самом деле этот сценарий давно расписан протестующими и стоящими за ними кругами Запада, именно по нему действуют организаторы протеста.
В частности, на нынешнем этапе организаторы протестов пытаются перекрытием дорог и блокированием работы учреждений, разбрасываем мусора из контейнеров, когда их используют для сооружения баррикад, дестабилизировать повседневную жизнь в стране.
"Тут еще важно (для организаторов протеста - ред.) добиваться в целом людского гражданского недовольства. Я неоднократно слышал: "Да, мы не поддерживаем протестующих, но нам это всё надоело, эти блокады, перекрытие дорог, протесты. Когда жизнь нормальная вернется, нам уже всё равно, пусть кто-то уйдет, но зато жизнь нормальная, никто не будет перекрывать дорогу". Это глупые рассуждения таких отчаявшихся людей", - отметил посол.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Вучич призвал протестующих в Сербии на публичные дебаты
22 августа, 14:52
В то же время власти Сербии сохраняют контроль над ситуацией, подчеркнул дипломат.
"Пока, естественно, власти контроль сохраняют, и мы очень надеемся, опираясь на факты (что так и будет - ред.)", - заявил Боцан-Харченко РИА Новости.
Россия в своих заявлениях, в свою очередь, морально поддерживает власти Сербии.
"Важна и дружеская солидарность (со стороны России - ред.)", - отметил посол.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.
Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировались, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Акция протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
В нескольких городах Сербии прошли протесты, пишут СМИ
01:13
 
В миреСербияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала