https://ria.ru/20250825/serbiya-2037350331.html
Посол России назвал протесты в Сербии началом попыток дестабилизации страны
Посол России назвал протесты в Сербии началом попыток дестабилизации страны - РИА Новости, 25.08.2025
Посол России назвал протесты в Сербии началом попыток дестабилизации страны
Нынешние протесты в Сербии - это только "первый каток", который должен расшатать страну и власть, затем на сцену выйдут лидеры протестного движения, заявил РИА... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T03:05:00+03:00
2025-08-25T03:05:00+03:00
2025-08-25T03:05:00+03:00
в мире
сербия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728387405_0:163:3077:1894_1920x0_80_0_0_b9a6e8fd4d59f241424701f004770e63.jpg
БЕЛГРАД, 25 авг - РИА Новости. Нынешние протесты в Сербии - это только "первый каток", который должен расшатать страну и власть, затем на сцену выйдут лидеры протестного движения, заявил РИА Новости посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко. "Стоит только протестному движению - первый каток в задумках (Запада - ред.), который должен смести власть - после него сразу появляются некие люди, которые будут продвигать Европейский Союз. Скажут, что это те, на кого можно положиться, которые приведут Сербию к "счастливому европейскому будущему", - заявил Боцан-Харченко РИА Новости. По его предположению, сейчас это какие-то малоизвестные в Сербии люди, ранее себя никак не проявившие. "Скорее всего, их мало кто будет знать. Как, кстати говоря, и многих руководителей других стран, которые тут неподалеку", - прогнозирует посол. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.
https://ria.ru/20250825/protesty-2037345149.html
сербия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728387405_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_723a43a3fbe6ab4d215e7d499c5d21ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, россия
Посол России назвал протесты в Сербии началом попыток дестабилизации страны
Боцан-Харченко: протесты в Сербии призваны расшатать страну и власть
БЕЛГРАД, 25 авг - РИА Новости. Нынешние протесты в Сербии - это только "первый каток", который должен расшатать страну и власть, затем на сцену выйдут лидеры протестного движения, заявил РИА Новости посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.
"Стоит только протестному движению - первый каток в задумках (Запада - ред.), который должен смести власть - после него сразу появляются некие люди, которые будут продвигать Европейский Союз. Скажут, что это те, на кого можно положиться, которые приведут Сербию к "счастливому европейскому будущему", - заявил Боцан-Харченко РИА Новости.
По его предположению, сейчас это какие-то малоизвестные в Сербии
люди, ранее себя никак не проявившие.
"Скорее всего, их мало кто будет знать. Как, кстати говоря, и многих руководителей других стран, которые тут неподалеку", - прогнозирует посол.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.