Рейтинг@Mail.ru
Посол России назвал протесты в Сербии началом попыток дестабилизации страны - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:05 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/serbiya-2037350331.html
Посол России назвал протесты в Сербии началом попыток дестабилизации страны
Посол России назвал протесты в Сербии началом попыток дестабилизации страны - РИА Новости, 25.08.2025
Посол России назвал протесты в Сербии началом попыток дестабилизации страны
Нынешние протесты в Сербии - это только "первый каток", который должен расшатать страну и власть, затем на сцену выйдут лидеры протестного движения, заявил РИА... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T03:05:00+03:00
2025-08-25T03:05:00+03:00
в мире
сербия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728387405_0:163:3077:1894_1920x0_80_0_0_b9a6e8fd4d59f241424701f004770e63.jpg
БЕЛГРАД, 25 авг - РИА Новости. Нынешние протесты в Сербии - это только "первый каток", который должен расшатать страну и власть, затем на сцену выйдут лидеры протестного движения, заявил РИА Новости посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко. "Стоит только протестному движению - первый каток в задумках (Запада - ред.), который должен смести власть - после него сразу появляются некие люди, которые будут продвигать Европейский Союз. Скажут, что это те, на кого можно положиться, которые приведут Сербию к "счастливому европейскому будущему", - заявил Боцан-Харченко РИА Новости. По его предположению, сейчас это какие-то малоизвестные в Сербии люди, ранее себя никак не проявившие. "Скорее всего, их мало кто будет знать. Как, кстати говоря, и многих руководителей других стран, которые тут неподалеку", - прогнозирует посол. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.
https://ria.ru/20250825/protesty-2037345149.html
сербия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728387405_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_723a43a3fbe6ab4d215e7d499c5d21ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, россия
В мире, Сербия, Россия
Посол России назвал протесты в Сербии началом попыток дестабилизации страны

Боцан-Харченко: протесты в Сербии призваны расшатать страну и власть

© РИА НовостиПосол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 25 авг - РИА Новости. Нынешние протесты в Сербии - это только "первый каток", который должен расшатать страну и власть, затем на сцену выйдут лидеры протестного движения, заявил РИА Новости посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.
"Стоит только протестному движению - первый каток в задумках (Запада - ред.), который должен смести власть - после него сразу появляются некие люди, которые будут продвигать Европейский Союз. Скажут, что это те, на кого можно положиться, которые приведут Сербию к "счастливому европейскому будущему", - заявил Боцан-Харченко РИА Новости.
По его предположению, сейчас это какие-то малоизвестные в Сербии люди, ранее себя никак не проявившие.
"Скорее всего, их мало кто будет знать. Как, кстати говоря, и многих руководителей других стран, которые тут неподалеку", - прогнозирует посол.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.
Акция протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
В нескольких городах Сербии прошли протесты, пишут СМИ
01:13
 
В миреСербияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала