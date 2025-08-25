https://ria.ru/20250825/serbiya-2037350331.html

Посол России назвал протесты в Сербии началом попыток дестабилизации страны

25.08.2025

Нынешние протесты в Сербии - это только "первый каток", который должен расшатать страну и власть, затем на сцену выйдут лидеры протестного движения, заявил РИА Новости посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.

БЕЛГРАД, 25 авг - РИА Новости. Нынешние протесты в Сербии - это только "первый каток", который должен расшатать страну и власть, затем на сцену выйдут лидеры протестного движения, заявил РИА Новости посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко. "Стоит только протестному движению - первый каток в задумках (Запада - ред.), который должен смести власть - после него сразу появляются некие люди, которые будут продвигать Европейский Союз. Скажут, что это те, на кого можно положиться, которые приведут Сербию к "счастливому европейскому будущему", - заявил Боцан-Харченко РИА Новости. По его предположению, сейчас это какие-то малоизвестные в Сербии люди, ранее себя никак не проявившие. "Скорее всего, их мало кто будет знать. Как, кстати говоря, и многих руководителей других стран, которые тут неподалеку", - прогнозирует посол. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.

