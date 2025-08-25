https://ria.ru/20250825/serbiya-2037346421.html

Посол России рассказал об особенности протестов в Сербии

Посол России рассказал об особенности протестов в Сербии - РИА Новости, 25.08.2025

Посол России рассказал об особенности протестов в Сербии

Особенность и хитрость нынешней "цветной революции" в Сербии заключается в том, что ее лидеры до сих пор не видны, заявил РИА Новости посол РФ в Белграде... РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T01:36:00+03:00

2025-08-25T01:36:00+03:00

2025-08-25T01:36:00+03:00

в мире

сербия

александр боцан-харченко

александр вучич

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728387405_0:163:3077:1894_1920x0_80_0_0_b9a6e8fd4d59f241424701f004770e63.jpg

БЕЛГРАД, 25 авг - РИА Новости. Особенность и хитрость нынешней "цветной революции" в Сербии заключается в том, что ее лидеры до сих пор не видны, заявил РИА Новости посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко. "Тут именно вся хитрость и особенность. Некая новелла, как принято говорить, как любят выражаться, цветной революции в данном случае состоит в том, что да, есть организаторы. Нельзя исключать, по всей вероятности, или, точнее, иного быть не может, есть лидеры", - заявил Боцан-Харченко РИА Новости. Он отметил, что лидеры есть в любом движении, даже в самом небольшом и самом новом, которое только недавно появилось. "Но при этом на поверхности (протестов в Сербии - ред.) и снаружи как бы нет никого. Есть студенты, комитеты студенческие, а вот этих (лидеров - ред.) нет", - констатировал дипломат. По его оценке, это делается специально. "Во-первых, они (лидеры - ред.) сразу несут ответственность. С ними поэтому и невозможно установить диалог. Вот президент Вучич продолжает предлагать: давайте установим диалог, каковы ваши требования?" - отметил Боцан-Харченко. Протестующие, в свою очередь, своей программы не формулируют, подчеркнул дипломат. "Они просто погромами занимаются", - резюмировал российский посол. Кроме того, по мнению дипломата, выдвижение лидеров протестующих сразу приведет к их конкуренции с действующим президентом Сербии Александром Вучичем. "Пока считается (Западом - ред.), что преждевременно кого-то выдвигать (в качестве лидеров - ред.). Вероятно, еще боятся и руководства (Сербии - ред.). Потому что, если какой-то из лидеров появится, сразу (будет - ред.) конкуренция: что можешь ты предложить, и что предлагает руководство (страны - ред.). Вучич конкретные вещи предлагает. Не предлагает - он делает", - отметил Боцан-Харченко. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировались, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.

https://ria.ru/20250822/vuchich-2036989021.html

https://ria.ru/20250823/serbiya-2037113858.html

https://ria.ru/20250825/protesty-2037345149.html

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, александр боцан-харченко, александр вучич