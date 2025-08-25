https://ria.ru/20250825/serbiya-2037346421.html
Посол России рассказал об особенности протестов в Сербии
Посол России рассказал об особенности протестов в Сербии - РИА Новости, 25.08.2025
Посол России рассказал об особенности протестов в Сербии
Особенность и хитрость нынешней "цветной революции" в Сербии заключается в том, что ее лидеры до сих пор не видны, заявил РИА Новости посол РФ в Белграде
БЕЛГРАД, 25 авг - РИА Новости. Особенность и хитрость нынешней "цветной революции" в Сербии заключается в том, что ее лидеры до сих пор не видны, заявил РИА Новости посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко. "Тут именно вся хитрость и особенность. Некая новелла, как принято говорить, как любят выражаться, цветной революции в данном случае состоит в том, что да, есть организаторы. Нельзя исключать, по всей вероятности, или, точнее, иного быть не может, есть лидеры", - заявил Боцан-Харченко РИА Новости. Он отметил, что лидеры есть в любом движении, даже в самом небольшом и самом новом, которое только недавно появилось. "Но при этом на поверхности (протестов в Сербии - ред.) и снаружи как бы нет никого. Есть студенты, комитеты студенческие, а вот этих (лидеров - ред.) нет", - констатировал дипломат. По его оценке, это делается специально. "Во-первых, они (лидеры - ред.) сразу несут ответственность. С ними поэтому и невозможно установить диалог. Вот президент Вучич продолжает предлагать: давайте установим диалог, каковы ваши требования?" - отметил Боцан-Харченко. Протестующие, в свою очередь, своей программы не формулируют, подчеркнул дипломат. "Они просто погромами занимаются", - резюмировал российский посол. Кроме того, по мнению дипломата, выдвижение лидеров протестующих сразу приведет к их конкуренции с действующим президентом Сербии Александром Вучичем. "Пока считается (Западом - ред.), что преждевременно кого-то выдвигать (в качестве лидеров - ред.). Вероятно, еще боятся и руководства (Сербии - ред.). Потому что, если какой-то из лидеров появится, сразу (будет - ред.) конкуренция: что можешь ты предложить, и что предлагает руководство (страны - ред.). Вучич конкретные вещи предлагает. Не предлагает - он делает", - отметил Боцан-Харченко. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировались, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
сербия
