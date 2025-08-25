https://ria.ru/20250825/sberbank-2037554419.html
Новое приложение Сбербанка исчезло из App Store
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Новое приложение Сбербанка "Активы онлайн" для бесконтактной оплаты покупок с iPhone больше не доступно в App Store, сообщил банк. Ранее в понедельник Сбербанк запустил бесконтактную оплату покупок iPhone с новой технологией "Вжух" на базе Bluetooth Low Energy, она доступна на новой версии "Сбербанк Онлайн" (16.13) "Активы Онлайн". Скачать новое приложение из App Store можно было по ссылке из официальных каналов "Сбера". "Обновлено: приложение "Активы онлайн" больше недоступно в App Store", - говорится в сообщении. Отмечается, что приложение можно установить в офисе Сбербанка, либо с помощью выездного менеджера. Кроме того, можно воспользоваться веб-версией "Сбербанк Онлайн". Банк рекомендовал не скачивать приложение из неизвестных источников, чтобы обезопасить себя от мошенников.
