25.08.2025
09:34 25.08.2025 (обновлено: 10:18 25.08.2025)
Сбербанк запустил бесконтактную оплату iPhone с технологией "Вжух"
Сбербанк запустил бесконтактную оплату iPhone с технологией "Вжух"
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Сбербанк запустил бесконтактную оплату покупок iPhone с новой технологией "Вжух" на базе Bluetooth, она доступна в новом приложении банка "Активы онлайн" в AppStore, сообщила пресс-служба кредитной организации. "Владельцы iPhone вновь могут оплачивать покупки телефоном бесконтактно: "Сбер" применил для этого технологию "Вжух", которая работает на базе Bluetooth Low Energy. Она доступна только на новой версии Сбербанк Онлайн (16.13) "Активы Онлайн", - сказано в сообщении. Отмечается, что скачать новое приложение из App Store можно по ссылке из официальных каналов "Сбера" уже сейчас или установить позже в отделениях банка. "Технология доступна на новых биометрических терминалах Сбера (без кнопок). В течение года Сбером была проведена масштабная доработка и обновление парка терминалов для возможности проведения оплаты по технологии "Вжух",- отмечают в пресс-службе банка. В банке объяснили, что когда на экране терминала появится сумма к оплате, клиенту потребуется запустить приложение банка, поднести смартфон к терминалу и подтвердить оплату. Оплата работает с любого экрана приложения и даже с экрана входа. "Можно не подносить смартфон близко - "Вжух" работает на расстоянии. Эта технология имеет множество преимуществ. Например, оплата доступна по любым счетам вне зависимости от типа банковской карты (МИР, Visa, Mastercard) и даже при отсутствии интернета на устройстве клиента", - уточнили в банке. Также в пресс-службе подчеркнули, что технология "Вжух" доступна к реализации всем банкам и уже пользуется спросом. "Ее тестируют Т-Банк и Альфа-Банк. После завершения тестового периода клиенты этих банков смогут оплачивать покупки на более 1,2 миллиона терминалов "Сбера", - заключили в сообщении.
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Сбербанк запустил бесконтактную оплату покупок iPhone с новой технологией "Вжух" на базе Bluetooth, она доступна в новом приложении банка "Активы онлайн" в AppStore, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"Владельцы iPhone вновь могут оплачивать покупки телефоном бесконтактно: "Сбер" применил для этого технологию "Вжух", которая работает на базе Bluetooth Low Energy. Она доступна только на новой версии Сбербанк Онлайн (16.13) "Активы Онлайн", - сказано в сообщении.
Отмечается, что скачать новое приложение из App Store можно по ссылке из официальных каналов "Сбера" уже сейчас или установить позже в отделениях банка.
"Технология доступна на новых биометрических терминалах Сбера (без кнопок). В течение года Сбером была проведена масштабная доработка и обновление парка терминалов для возможности проведения оплаты по технологии "Вжух",- отмечают в пресс-службе банка.
В банке объяснили, что когда на экране терминала появится сумма к оплате, клиенту потребуется запустить приложение банка, поднести смартфон к терминалу и подтвердить оплату. Оплата работает с любого экрана приложения и даже с экрана входа.
"Можно не подносить смартфон близко - "Вжух" работает на расстоянии. Эта технология имеет множество преимуществ. Например, оплата доступна по любым счетам вне зависимости от типа банковской карты (МИР, Visa, Mastercard) и даже при отсутствии интернета на устройстве клиента", - уточнили в банке.
Также в пресс-службе подчеркнули, что технология "Вжух" доступна к реализации всем банкам и уже пользуется спросом. "Ее тестируют Т-Банк и Альфа-Банк. После завершения тестового периода клиенты этих банков смогут оплачивать покупки на более 1,2 миллиона терминалов "Сбера", - заключили в сообщении.
