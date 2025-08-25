Администрация Трампа обдумывают санкции против Евросоюза, пишет Reuters
Reuters: США могут ввести санкции против ЕС из-за закона о цифровых услугах
Флаги США и Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа обдумывает санкции против чиновников из ЕС и стран блока из-за закона о цифровых услугах Евросоюза, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Отмечается, что подобная мера в случае реализации будет беспрецедентной.
По данным источников, эти санкции, скорее всего, обретут форму визовых ограничений. Впрочем, госдепу США еще предстоит принять окончательное решение об их введении.
В начале августа агентство сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа поручила американским дипломатам в Европе начать лоббистскую кампанию с целью создания оппозиции закону о цифровых услугах ЕС.
В июле госдепартамент США обвинил Европу в несоблюдении свободы слова и чрезмерной цензуре.
В феврале на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с критикой в адрес лидеров Европейского союза. Он заявлял, что некоторые европейские страны отступают от принципов свободы слова и демократии. Вэнс выразил обеспокоенность тем, что эта тенденция не только подрывает внутреннюю стабильность европейских государств, но и ставит под сомнение основы сотрудничества между США и Европой. В заключение своей речи вице-президент призвал европейских политиков предоставить гражданам возможность свободно выражать свои мысли.
Закон о цифровых услугах (DSA) вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы. Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам с требованием устранения обнаруженных нарушений DSA и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС.
Госдеп США обвинил Европу в несоблюдении свободы слова
23 июля, 05:37