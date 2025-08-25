Рейтинг@Mail.ru
Администрация Трампа обдумывают санкции против Евросоюза, пишет Reuters - РИА Новости, 25.08.2025
20:16 25.08.2025 (обновлено: 20:25 25.08.2025)
Администрация Трампа обдумывают санкции против Евросоюза, пишет Reuters
в мире
сша
евросоюз
европа
дональд трамп
еврокомиссия
санкции
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа обдумывает санкции против чиновников из ЕС и стран блока из-за закона о цифровых услугах Евросоюза, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники."Администрация Трампа рассматривает возможность введения санкций против чиновников ЕС или стран-членов, ответственных за введение... закона о цифровых услугах", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что подобная мера в случае реализации будет беспрецедентной.По данным источников, эти санкции, скорее всего, обретут форму визовых ограничений. Впрочем, госдепу США еще предстоит принять окончательное решение об их введении.В начале августа агентство сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа поручила американским дипломатам в Европе начать лоббистскую кампанию с целью создания оппозиции закону о цифровых услугах ЕС.В июле госдепартамент США обвинил Европу в несоблюдении свободы слова и чрезмерной цензуре.В феврале на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с критикой в адрес лидеров Европейского союза. Он заявлял, что некоторые европейские страны отступают от принципов свободы слова и демократии. Вэнс выразил обеспокоенность тем, что эта тенденция не только подрывает внутреннюю стабильность европейских государств, но и ставит под сомнение основы сотрудничества между США и Европой. В заключение своей речи вице-президент призвал европейских политиков предоставить гражданам возможность свободно выражать свои мысли.Закон о цифровых услугах (DSA) вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы. Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам с требованием устранения обнаруженных нарушений DSA и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС.
сша
европа
Администрация Трампа обдумывают санкции против Евросоюза, пишет Reuters

Reuters: США могут ввести санкции против ЕС из-за закона о цифровых услугах

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа обдумывает санкции против чиновников из ЕС и стран блока из-за закона о цифровых услугах Евросоюза, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Администрация Трампа рассматривает возможность введения санкций против чиновников ЕС или стран-членов, ответственных за введение... закона о цифровых услугах", - говорится в сообщении агентства.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
"Может приказать". СМИ рассказали о возможном ударе Трампа по Европе
23 июня, 13:01
Отмечается, что подобная мера в случае реализации будет беспрецедентной.
По данным источников, эти санкции, скорее всего, обретут форму визовых ограничений. Впрочем, госдепу США еще предстоит принять окончательное решение об их введении.
В начале августа агентство сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа поручила американским дипломатам в Европе начать лоббистскую кампанию с целью создания оппозиции закону о цифровых услугах ЕС.
В июле госдепартамент США обвинил Европу в несоблюдении свободы слова и чрезмерной цензуре.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
В ЕС начали расследование против сайтов с порноконтентом
27 мая, 18:30
В феврале на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с критикой в адрес лидеров Европейского союза. Он заявлял, что некоторые европейские страны отступают от принципов свободы слова и демократии. Вэнс выразил обеспокоенность тем, что эта тенденция не только подрывает внутреннюю стабильность европейских государств, но и ставит под сомнение основы сотрудничества между США и Европой. В заключение своей речи вице-президент призвал европейских политиков предоставить гражданам возможность свободно выражать свои мысли.
Закон о цифровых услугах (DSA) вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы. Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам с требованием устранения обнаруженных нарушений DSA и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Госдеп США обвинил Европу в несоблюдении свободы слова
23 июля, 05:37
 
В миреСШАЕвросоюзЕвропаДональд ТрампЕврокомиссияСанкции
 
 
