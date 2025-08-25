https://ria.ru/20250825/samolet-2037413138.html

В США заявили, что подняли истребители из-за российского самолета на Аляске

В США заявили, что подняли истребители из-за российского самолета на Аляске

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Северо-американское командование противовоздушной обороны (NORAD) утверждает, что его истребители в третий раз за минувшую неделю сопровождали российский самолет в районе Аляски, уточнив, что подобная активность авиации РФ не рассматривается как угроза. По данным NORAD, в опознавательной зоне ПВО Аляски был замечен российский самолет-разведчик Ил-20. "Для отслеживания российского самолета NORAD направило самолет E-3, два самолета F-16 и два самолета-заправщика KC-135", - говорится в заявлении NORAD, объединенной системы аэрокосмической обороны США и Канады. Во всех случаях российские военные самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не вторгались в суверенное воздушное пространство США или Канады. Эта активность России в опознавательной зоне ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза, отмечается в заявлении. В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.

